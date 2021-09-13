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В МВД заявили о поимке последнего из бежавших из ИВС в Истре

Ведомости

В Москве задержали Александра Мавриди — предполагаемого убийцу «колбасного короля» Владимира Маругова, пятого и последнего сбежавшего из ИВС в Истре, передает ТАСС со ссылкой на МВД.

В ведомстве отметили, что при задержании сбежавший из истринского ИВС Мавриди попытался оказать сопротивление. Других подробностей не приводится.

Побег произошел 6 августа из ИВС в подмосковном городе Истра. Четверо из пяти сбежавших преступников были задержаны в течение августа.

До 5 октября были арестованы двое сотрудников ИВС. Врио начальника местного ИВС Андрею Старшинову по делу о побеге пятерых заключенных суд постановил меру пресечения в виде запрета определенных действий. Дело возбуждено о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, один из сотрудников ИВС в день побега намеренно отключил камеры слежения, вместе со вторым дежурным он также открыл двери камер для передачи продуктов питания, после чего оба ушли спать.

Ранее по теме: Суд назначил врио начальника ИВС в Истре запрет определенных действий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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