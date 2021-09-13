В МВД заявили о поимке последнего из бежавших из ИВС в Истре
В Москве задержали Александра Мавриди — предполагаемого убийцу «колбасного короля» Владимира Маругова, пятого и последнего сбежавшего из ИВС в Истре, передает ТАСС со ссылкой на МВД.
В ведомстве отметили, что при задержании сбежавший из истринского ИВС Мавриди попытался оказать сопротивление. Других подробностей не приводится.
Побег произошел 6 августа из ИВС в подмосковном городе Истра. Четверо из пяти сбежавших преступников были задержаны в течение августа.
До 5 октября были арестованы двое сотрудников ИВС. Врио начальника местного ИВС Андрею Старшинову по делу о побеге пятерых заключенных суд постановил меру пресечения в виде запрета определенных действий. Дело возбуждено о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По данным следствия, один из сотрудников ИВС в день побега намеренно отключил камеры слежения, вместе со вторым дежурным он также открыл двери камер для передачи продуктов питания, после чего оба ушли спать.