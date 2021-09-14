В России предложили давать три выходных после вакцинации от коронавируса
Работодателей следует обязать давать сотрудникам три оплачиваемых выходных дня после каждого этапа вакцинации от коронавируса, а также после других прививок после пандемии, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на обращение директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максима Петунина в адрес главы Минтруда Антона Котякова, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина.
«В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — говорится в обращении.
В документе отмечается, что сейчас в трудовом законодательстве не предусмотрены оплачиваемые дни отпуска после прививок. В случае повышения температуры или других реакций организма на прививку остаться дома можно только после оформления больничного листа. Согласно сообщениям в СМИ, случаи появления слабости, ломоты в теле и повышенной температуры нередко встречаются после вакцинации.
В ИСИРГИ обратили внимание, что эксперты все чаще заявляют о приближении новой волны коронавируса: главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что подъем заболеваемости ожидается в конце сентября – начале октября. Согласно официальной статистике, в последние недели каждые сутки число заболевших в России стабильно выше 17 000 человек.
Ранее главный внештатный терапевт Минздрава, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала, что в первые сутки после вакцинации от коронавируса может появиться слабость, ломота, склонность ко сну, озноб, а температура может подняться до 39 градусов.