В России предложили давать три выходных после вакцинации от коронавируса

В документе отмечается, что сейчас в трудовом законодательстве не предусмотрены оплачиваемые дни отпуска после прививок. В случае повышения температуры или других реакций организма на прививку остаться дома можно только после оформления больничного листа. Согласно сообщениям в СМИ, случаи появления слабости, ломоты в теле и повышенной температуры нередко встречаются после вакцинации.