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В России предложили давать три выходных после вакцинации от коронавируса

Ведомости

Работодателей следует обязать давать сотрудникам три оплачиваемых выходных дня после каждого этапа вакцинации от коронавируса, а также после других прививок после пандемии, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на обращение директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максима Петунина в адрес главы Минтруда Антона Котякова, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — говорится в обращении.

В документе отмечается, что сейчас в трудовом законодательстве не предусмотрены оплачиваемые дни отпуска после прививок. В случае повышения температуры или других реакций организма на прививку остаться дома можно только после оформления больничного листа. Согласно сообщениям в СМИ, случаи появления слабости, ломоты в теле и повышенной температуры нередко встречаются после вакцинации.

В ИСИРГИ обратили внимание, что эксперты все чаще заявляют о приближении новой волны коронавируса: главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что подъем заболеваемости ожидается в конце сентября – начале октября. Согласно официальной статистике, в последние недели каждые сутки число заболевших в России стабильно выше 17 000 человек.

Ранее главный внештатный терапевт Минздрава, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина рассказала, что в первые сутки после вакцинации от коронавируса может появиться слабость, ломота, склонность ко сну, озноб, а температура может подняться до 39 градусов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных