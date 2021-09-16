Большинство россиян поддержало идею о трех выходных после вакцинации от COVID-19

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин направил обращения министру труда и социальной защиты Антону Котякову, спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину с предложением обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID-19, а также в целом после прививок в условиях пандемии. Ученый пояснил, что после введения препаратов от коронавируса у людей часто наблюдаются побочные эффекты в виде повышения температуры, слабости и ломоты в теле.