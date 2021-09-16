Большинство россиян поддержало идею о трех выходных после вакцинации от COVID-19
Больше половины россиян — 59% — поддерживают идею обязать работодателей предоставлять сотрудникам три оплачиваемых выходных дня после обеих прививок от COVID-19. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного сервисом Superjob среди 1600 человек старше 18 лет из 373 населенных пунктов страны.
Доля тех, кто поддержал данную инициативу, наиболее высока среди тех, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса — 71%. Среди людей, пока лишь планирующих сделать прививку, она составляет 65%. Респонденты, не желающие вакцинироваться, поддержали идею в 35% случаев.
Среди женщин доля высказавшихся за выдвинутую идею о трех выходных больше, чем среди мужчин — 62 и 56% соответственно. Такие респонденты отметили, что температура и озноб, наблюдаемые после прививки, «снижают работоспособность, от такого сотрудника толку не будет».
Среди граждан 35–44 лет эту инициативу поддержало меньше всего — 55%. Среди людей до 34 лет эта доля выше на 4 п.п., а у лиц старше 45 лет она достигает 65%.
Почти каждый третий (30%) участник исследования затруднился ответить на поставленный вопрос. Против трех оплачиваемых выходных после прививок выступили 11% опрошенных. Он заявили, что власти «готовы на любые ухищрения, только бы уколоть как можно больше населения, а последствия никого не волнуют». Среди мужчин доля респондентов, не поддержавших инициативу, составила 14%, а среди женщин — 7%. Среди граждан, уже прошедших вакцинацию, показатель еще ниже — 6%.
Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин направил обращения министру труда и социальной защиты Антону Котякову, спикерам Совфеда и Госдумы Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину с предложением обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID-19, а также в целом после прививок в условиях пандемии. Ученый пояснил, что после введения препаратов от коронавируса у людей часто наблюдаются побочные эффекты в виде повышения температуры, слабости и ломоты в теле.