Попова рассказала о нарушениях мер по COVID-19 на восьми избирательных участках

«Сегодня все организовано ровно так, как положено. Все это проконтролировано. И на сегодняшний день мы монитарируем больше восемь часов ситуацию на избирательных участках. Могу сказать, что таких прецедентов у нас на сегодняшний день восемь, часть подтвердилась, часть нет, но в основном это масочный режим», — цитирует Попову «РИА Новости».