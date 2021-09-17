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Попова рассказала о нарушениях мер по COVID-19 на восьми избирательных участках

Ведомости

Нарушения мер безопасности по коронавирусу были зафиксированы только на восьми избирательных участках в России, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня все организовано ровно так, как положено. Все это проконтролировано. И на сегодняшний день мы монитарируем больше восемь часов ситуацию на избирательных участках. Могу сказать, что таких прецедентов у нас на сегодняшний день восемь, часть подтвердилась, часть нет, но в основном это масочный режим», — цитирует Попову «РИА Новости».

Она отметила, что практически все, кто работает на избирательных участках, в частности, сотрудники министерств и ОВД привиты более чем в 90% случаев, сотрудники Роспотребнадзора привиты в 93% случаев. «Практически все, кто работает на участках, имеет иммунитет в результате полученной прививки или в результате болезни», — сказала Попова.

Выборы проходят в Единый день голосования, который в этом году выпадает на 19 сентября. По рекомендации Роспотребнадзора Центральная избирательная комиссия продлила голосование на три дня — 17, 18 и 19 сентября. Это должно, по мнению властей, помочь снизить риски инфицирования COVID-19.

Одним из новшеств этих выборов стало использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ). В нем могут принять участие жители семи регионов – Москвы, Севастополя, Нижегородской, Ярославской, Ростовской, Мурманской и Курской областей. Всего на ДЭГ записалось более 2,8 млн человек, сообщили 15 сентября в ЦИК. Из них в Москве дистанционно могут проголосовать более 2 млн человек. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных