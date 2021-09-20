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Пермский вуз выплатит по 1 млн рублей семьям погибших в результате стрельбы

Ведомости

Пермский государственный университет (ПГНИУ) выплатит по 1 млн руб. семьям людей, погибших в результате нападения стрелка сегодня утром. Об этом пресс-служба вуза сообщила на странице во «ВКонтакте».

«Пермский университет сообщает о том, что семьям погибших будет оказана материальная поддержка. ПГНИУ выплатит 1 000 000 руб. семьям погибших студентов и сотрудников. Пострадавшим в результате нападения будет выплачено 500 000 руб.», — сказано в сообщении.

Ранее правительство Пермского края объявило, что направит по 1 млн руб. семьям погибших в результате стрельбы. Раненым поступит по 500 000 руб., а тем, кто получил травмы, — по 100 000 руб. Средства выделят из резервного фонда правительства региона.

Сегодня мужчина, чье имя не раскрывается, открыл стрельбу на территории кампуса ПГНИУ примерно в 11:00 по местному времени (9:00 мск). По данным Следственного комитета (СК), нападавший являлся студентом. Впоследствии его задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

После задержания стрелка СК сообщил, что в результате нападения за медицинской помощью обратились 28 пострадавших, часть из которых госпитализировали с травмами и ранениями различной степени тяжести. При этом следствие изначально сообщило о восьмерых погибших, однако позже уточнило, что их было шестеро. Минздрав, в свою очередь, рассказал о шести погибших и 24 пострадавших, у 19 из которых зафиксированы огнестрельные ранения. 

Ранее по теме: В Пермском университете произошла стрельба

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных