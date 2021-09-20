Пермский вуз выплатит по 1 млн рублей семьям погибших в результате стрельбы

После задержания стрелка СК сообщил, что в результате нападения за медицинской помощью обратились 28 пострадавших, часть из которых госпитализировали с травмами и ранениями различной степени тяжести. При этом следствие изначально сообщило о восьмерых погибших, однако позже уточнило, что их было шестеро. Минздрав, в свою очередь, рассказал о шести погибших и 24 пострадавших, у 19 из которых зафиксированы огнестрельные ранения.