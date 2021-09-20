Пермский вуз выплатит по 1 млн рублей семьям погибших в результате стрельбы
Пермский государственный университет (ПГНИУ) выплатит по 1 млн руб. семьям людей, погибших в результате нападения стрелка сегодня утром. Об этом пресс-служба вуза сообщила на странице во «ВКонтакте».
«Пермский университет сообщает о том, что семьям погибших будет оказана материальная поддержка. ПГНИУ выплатит 1 000 000 руб. семьям погибших студентов и сотрудников. Пострадавшим в результате нападения будет выплачено 500 000 руб.», — сказано в сообщении.
Ранее правительство Пермского края объявило, что направит по 1 млн руб. семьям погибших в результате стрельбы. Раненым поступит по 500 000 руб., а тем, кто получил травмы, — по 100 000 руб. Средства выделят из резервного фонда правительства региона.
Сегодня мужчина, чье имя не раскрывается, открыл стрельбу на территории кампуса ПГНИУ примерно в 11:00 по местному времени (9:00 мск). По данным Следственного комитета (СК), нападавший являлся студентом. Впоследствии его задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
После задержания стрелка СК сообщил, что в результате нападения за медицинской помощью обратились 28 пострадавших, часть из которых госпитализировали с травмами и ранениями различной степени тяжести. При этом следствие изначально сообщило о восьмерых погибших, однако позже уточнило, что их было шестеро. Минздрав, в свою очередь, рассказал о шести погибших и 24 пострадавших, у 19 из которых зафиксированы огнестрельные ранения.