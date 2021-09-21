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В России компании стали реже учитывать семейное положение при найме

Ведомости

Российские работодатели стали реже учитывать семейное положение кандидатов при приеме на работу, сообщил РБК со ссылкой на результаты опроса портала Superjob. В опросе приняли участие менеджеры по персоналу и представители кадровых служб 1000 компаний из всех округов России.

Среди причин таких изменений эксперты называют вызванную пандемией коронавируса нехватку рабочих кадров, а также распространение удаленных форматов работы, говорится в исследовании.

Семейное положение женщин учитывают 25% компаний – на 10 п.п. меньше, чем два года назад. Семейное положение мужчин учитывают при трудоустройстве 13% работодателей, два года назад – 25%.

Представители 12% компаний сообщили, что у них есть «негласные запреты» в отношении кандидатов-женщин. Два года назад о таких «запретах» сообщали 24%, в 2010 г. – 36%. По результатам опроса, по 3% работодателей избегают брать на работу незамужних женщин без детей и замужних женщин с детьми. В 1% компаний не готовы брать на работу незамужних женщин с детьми.

По данным аналитиков, мужчин меньше дискриминируют, однако растет количество предубеждений против них. В 8% компаний есть негласные запреты по поводу семейного статуса кандидатов-мужчин. Чаще стали встречаться предубеждения против неженатых мужчин без детей: 5% в 2021 г. и 3% в 2019 г.

Нет негласных запретов в отношении мужчин и женщин в 83% и 81% компаний соответственно. В 2010 г. компаний, которые не подвергали женщин дискриминации при трудоустройстве, было в 1,5 раза меньше, чем компаний, где не было дискриминации мужчин – 47% и 69% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных