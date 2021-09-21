В России компании стали реже учитывать семейное положение при найме
Среди причин таких изменений эксперты называют вызванную пандемией коронавируса нехватку рабочих кадров, а также распространение удаленных форматов работы, говорится в исследовании.
Семейное положение женщин учитывают 25% компаний – на 10 п.п. меньше, чем два года назад. Семейное положение мужчин учитывают при трудоустройстве 13% работодателей, два года назад – 25%.
Представители 12% компаний сообщили, что у них есть «негласные запреты» в отношении кандидатов-женщин. Два года назад о таких «запретах» сообщали 24%, в 2010 г. – 36%. По результатам опроса, по 3% работодателей избегают брать на работу незамужних женщин без детей и замужних женщин с детьми. В 1% компаний не готовы брать на работу незамужних женщин с детьми.
По данным аналитиков, мужчин меньше дискриминируют, однако растет количество предубеждений против них. В 8% компаний есть негласные запреты по поводу семейного статуса кандидатов-мужчин. Чаще стали встречаться предубеждения против неженатых мужчин без детей: 5% в 2021 г. и 3% в 2019 г.
Нет негласных запретов в отношении мужчин и женщин в 83% и 81% компаний соответственно. В 2010 г. компаний, которые не подвергали женщин дискриминации при трудоустройстве, было в 1,5 раза меньше, чем компаний, где не было дискриминации мужчин – 47% и 69% соответственно.