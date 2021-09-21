В России компании стали реже учитывать семейное положение при найме

Представители 12% компаний сообщили, что у них есть «негласные запреты» в отношении кандидатов-женщин. Два года назад о таких «запретах» сообщали 24%, в 2010 г. – 36%. По результатам опроса, по 3% работодателей избегают брать на работу незамужних женщин без детей и замужних женщин с детьми. В 1% компаний не готовы брать на работу незамужних женщин с детьми.