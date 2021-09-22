Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В России второй день подряд от COVID-19 умерли более 800 человек

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 19 706 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели от коронавируса 16 102 человека, умерли – 817. Накануне штаб сообщал о 812 умерших — это был первый с конца августа случай, когда суточное число смертей превысило 800. Рекордный показатель смертей за сутки был зарегистрирован 26 августа – 820 человек.

За весь период в России выявили 7 333 557 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 200 625 летальных исходов, выздоровели 6 542 213 человек.

Вчера, 21 сентября, зарегистрировали 19 179 случаев заражения коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1991 пациента с коронавирусом, умерли 50 человек, выздоровели — 1353 пациента. За весь период пандемии число случаев заболевания составило 1 608 166. Выздоровели от вируса 1 477 350 москвичей, погибли – 28 497.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 1521 случай, Московская область – 986 случаев, Самарская область – 531, Свердловская область – 515, Воронежская область – 494.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 229,56 млн случаев заражения коронавирусом и 4,7 млн смертей от него. Наибольшие показатели заболеваемости у США: за 28 дней в стране заразились коронавирусом 4,2 млн человек и погибли 46 745, за весь период – 42,4 млн и 678 502 человека соответственно.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных