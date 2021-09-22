В России второй день подряд от COVID-19 умерли более 800 человек

За последние сутки в России зарегистрировали 19 706 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели от коронавируса 16 102 человека, умерли – 817. Накануне штаб сообщал о 812 умерших — это был первый с конца августа случай, когда суточное число смертей превысило 800. Рекордный показатель смертей за сутки был зарегистрирован 26 августа – 820 человек.