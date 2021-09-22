В России второй день подряд от COVID-19 умерли более 800 человек
За последние сутки в России зарегистрировали 19 706 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели от коронавируса 16 102 человека, умерли – 817. Накануне штаб сообщал о 812 умерших — это был первый с конца августа случай, когда суточное число смертей превысило 800. Рекордный показатель смертей за сутки был зарегистрирован 26 августа – 820 человек.
За весь период в России выявили 7 333 557 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 200 625 летальных исходов, выздоровели 6 542 213 человек.
Вчера, 21 сентября, зарегистрировали 19 179 случаев заражения коронавирусом.
В Москве за сутки выявили 1991 пациента с коронавирусом, умерли 50 человек, выздоровели — 1353 пациента. За весь период пандемии число случаев заболевания составило 1 608 166. Выздоровели от вируса 1 477 350 москвичей, погибли – 28 497.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 1521 случай, Московская область – 986 случаев, Самарская область – 531, Свердловская область – 515, Воронежская область – 494.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 229,56 млн случаев заражения коронавирусом и 4,7 млн смертей от него. Наибольшие показатели заболеваемости у США: за 28 дней в стране заразились коронавирусом 4,2 млн человек и погибли 46 745, за весь период – 42,4 млн и 678 502 человека соответственно.