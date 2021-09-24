В Кремле оценили предложение Бастрыкина об ограничении показа жестких сцен на ТВ

«Абсолютно доказано психологами и специалистами, конечно, нахождение в доступе, даже не совсем широком, но доступе для массового пользователя кадров, где показывается насилие, использование в компьютерных играх и так далее, да, это провоцирует излишнее реактивное состояние с психологической точки зрения. Да, это реальность, которую мы должны признать. В остальном эта тема нуждается в серьезном обсуждении», — сказал Песков.