В Кремле оценили предложение Бастрыкина об ограничении показа жестких сцен на ТВ
Тема ограничения демонстрации сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах требует серьезного обсуждения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя такое предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
«Абсолютно доказано психологами и специалистами, конечно, нахождение в доступе, даже не совсем широком, но доступе для массового пользователя кадров, где показывается насилие, использование в компьютерных играх и так далее, да, это провоцирует излишнее реактивное состояние с психологической точки зрения. Да, это реальность, которую мы должны признать. В остальном эта тема нуждается в серьезном обсуждении», — сказал Песков.
24 сентября Бастрыкин заявил о необходимости ограничить демонстрацию сцен насилия, жестокости на федеральных телеканалах. По словам Бастрыкина, связь между таким контентом и агрессией, а также влияние на преступность среди молодежи, интеллектуальное развитие несовершеннолетних доказана давно.
Глава СК также связал нападения на учебные заведения в России с деструктивным влиянием интернета, а основные причины происшествий, подобных нападению на университет в Перми 20 сентября, связаны с неполучением подростками достаточного уровня культуры и воспитания, отметил он.