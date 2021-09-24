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В Кремле оценили предложение Бастрыкина об ограничении показа жестких сцен на ТВ

Ведомости

Тема ограничения демонстрации сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах требует серьезного обсуждения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя такое предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

«Абсолютно доказано психологами и специалистами, конечно, нахождение в доступе, даже не совсем широком, но доступе для массового пользователя кадров, где показывается насилие, использование в компьютерных играх и так далее, да, это провоцирует излишнее реактивное состояние с психологической точки зрения. Да, это реальность, которую мы должны признать. В остальном эта тема нуждается в серьезном обсуждении», — сказал Песков.

24 сентября Бастрыкин заявил о необходимости ограничить демонстрацию сцен насилия, жестокости на федеральных телеканалах. По словам Бастрыкина, связь между таким контентом и агрессией, а также влияние на преступность среди молодежи, интеллектуальное развитие несовершеннолетних доказана давно.

Глава СК также связал нападения на учебные заведения в России с деструктивным влиянием интернета, а основные причины происшествий, подобных нападению на университет в Перми 20 сентября, связаны с неполучением подростками достаточного уровня культуры и воспитания, отметил он.

Ранее по теме: Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия на федеральных телеканалах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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