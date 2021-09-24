Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия на федеральных телеканалах
Председатель Следственного комитета СК Александр Бастрыкин заявил о необходимости ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах. Об этом он сказал в интервью ТАСС.
«[Необходимо] ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь», — заявил глава СК.
По словам Бастрыкина, связь между таким контентом и агрессией, а также влияние на преступность среди молодежи, интеллектуальное развитие несовершеннолетних доказана давно. Глава СК также заявил о необходимости «принять дополнительные меры по защите молодежи от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию». Помимо этого, он призвал к мерам по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием граждан, в том числе несовершеннолетних, через социальные сети. «Необходимо в кратчайшие сроки принять обновленную концепцию комплексной информационной безопасности», — сказал глава СК.
Ранее Бастрыкин связал нападения на учебные заведения в России с деструктивным влиянием интернета, а основные причины происшествий, подобных нападению на университет в Перми 20 сентября, связаны с неполучением подростками достаточного уровня культуры и воспитания.