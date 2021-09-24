Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия на федеральных телеканалах

По словам Бастрыкина, связь между таким контентом и агрессией, а также влияние на преступность среди молодежи, интеллектуальное развитие несовершеннолетних доказана давно. Глава СК также заявил о необходимости «принять дополнительные меры по защите молодежи от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию». Помимо этого, он призвал к мерам по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием граждан, в том числе несовершеннолетних, через социальные сети. «Необходимо в кратчайшие сроки принять обновленную концепцию комплексной информационной безопасности», — сказал глава СК.