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Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия на федеральных телеканалах

Ведомости

Председатель Следственного комитета СК Александр Бастрыкин заявил о необходимости ограничить демонстрацию сцен насилия и жестокости на федеральных телеканалах. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«[Необходимо] ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь», — заявил глава СК.

По словам Бастрыкина, связь между таким контентом и агрессией, а также влияние на преступность среди молодежи, интеллектуальное развитие несовершеннолетних доказана давно. Глава СК также заявил о необходимости «принять дополнительные меры по защите молодежи от информации, угрожающей ее благополучию, безопасности и развитию». Помимо этого, он призвал к мерам по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с манипулированием сознанием граждан, в том числе несовершеннолетних, через социальные сети. «Необходимо в кратчайшие сроки принять обновленную концепцию комплексной информационной безопасности», — сказал глава СК.

Ранее Бастрыкин связал нападения на учебные заведения в России с деструктивным влиянием интернета, а основные причины происшествий, подобных нападению на университет в Перми 20 сентября, связаны с неполучением подростками достаточного уровня культуры и воспитания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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