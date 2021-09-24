Бастрыкин заявил о связи нападений на учебные заведения с влиянием интернета
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин связал нападения на учебные заведения в России с деструктивным влиянием интернета. Об этом он сказал в интервью агентству ТАСС.
«Деструктивная информация, получаемая подростками в сети, ведет к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях», — сказал он, отметив, что «в этом и есть большая опасность».
Как считает Бастрыкин, основные причины происшествий, подобных нападению на университет в Перми 20 сентября, связаны с неполучением подростками достаточного уровня культуры и воспитания. «Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги», — подчеркнул глава СК.
«Сейчас к этому добавилась масса различного негативного контента в сети Интернет. В погоне за прибылью и славой блогеры создают видеоматериалы издевательств над людьми, совершают сомнительные поступки, зачастую противоправные. Их посты просматривают миллионы подростков, которые могут последовать дурному примеру», — отметил председатель СК.
20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате нападения погибли шесть человек, пострадали более 40. Молодой человек был задержан прибывшими на место сотрудниками ДПС. Он находится в больнице.
11 мая в школе Казани также произошла стрельба. В результате погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека были госпитализированы. После этого власти ужесточили законодательство, связанное с владением оружия.