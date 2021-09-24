Бастрыкин заявил о связи нападений на учебные заведения с влиянием интернета

«Деструктивная информация, получаемая подростками в сети, ведет к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях», — сказал он, отметив, что «в этом и есть большая опасность».