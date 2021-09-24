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Бастрыкин заявил о связи нападений на учебные заведения с влиянием интернета

Ведомости

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин связал нападения на учебные заведения в России с деструктивным влиянием интернета. Об этом он сказал в интервью агентству ТАСС.

«Деструктивная информация, получаемая подростками в сети, ведет к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным, к тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев в СМИ и соцсетях», — сказал он, отметив, что «в этом и есть большая опасность».

Как считает Бастрыкин, основные причины происшествий, подобных нападению на университет в Перми 20 сентября, связаны с неполучением подростками достаточного уровня культуры и воспитания. «Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги», — подчеркнул глава СК.

«Сейчас к этому добавилась масса различного негативного контента в сети Интернет. В погоне за прибылью и славой блогеры создают видеоматериалы издевательств над людьми, совершают сомнительные поступки, зачастую противоправные. Их посты просматривают миллионы подростков, которые могут последовать дурному примеру», — отметил председатель СК.

20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете. В результате нападения погибли шесть человек, пострадали более 40. Молодой человек был задержан прибывшими на место сотрудниками ДПС. Он находится в больнице.

11 мая в школе Казани также произошла стрельба. В результате погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека были госпитализированы. После этого власти ужесточили законодательство, связанное с владением оружия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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