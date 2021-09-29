СМИ сообщили об обысках в петербургском офисе Group-IB
Правоохранительные органы проводят обыски в офисе Group-IB и других компаний в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Позднее в компании опровергли данную информацию, заявив, что у нее никогда не было офиса в Северной столице. «У Group-IB нет и не было офиса в Петербурге, это фейк», — рассказали ТАСС в пресс-службе Group-IB.
Ранее «Фонтанка» сообщила, что утром 29 сентября сотрудники службы экономической безопасности Управления ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД начали около 50 обысков в квартирах и офисах петербургских бизнесменов. По данным издания, обыски проводятся в связи с ранее возбужденными десяти уголовными делами по статье об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК), которые были объединены в одно — по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Имена и названия компаний «Фонтанка» не называет. По неподтвержденным данным, основным организатором преступного сообщества считают бывшего сотрудника ныне расформированного Управления по налоговым преступлениям ГУ МВД.
29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал основателя и гендиректора Group-IB Илью Сачкова по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Официально фабула Сачкова не известна. Источники ТАСС сообщают, что главу Group-IB подозревают в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам, однако он не признает вины. Кроме того, сегодня утром, 29 сентября, в офисе Group-IB в Москве прошли обыски. Источники RTVI в правоохранительных органах сообщали, что Сачков был задержан накануне утром.