СМИ сообщили об обысках в петербургском офисе Group-IB

Ранее «Фонтанка» сообщила, что утром 29 сентября сотрудники службы экономической безопасности Управления ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД начали около 50 обысков в квартирах и офисах петербургских бизнесменов. По данным издания, обыски проводятся в связи с ранее возбужденными десяти уголовными делами по статье об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК), которые были объединены в одно — по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Имена и названия компаний «Фонтанка» не называет. По неподтвержденным данным, основным организатором преступного сообщества считают бывшего сотрудника ныне расформированного Управления по налоговым преступлениям ГУ МВД.