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СМИ сообщили об обысках в петербургском офисе Group-IB

Ведомости

Правоохранительные органы проводят обыски в офисе Group-IB и других компаний в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Позднее в компании опровергли данную информацию, заявив, что у нее никогда не было офиса в Северной столице. «У Group-IB нет и не было офиса в Петербурге, это фейк», — рассказали ТАСС в пресс-службе Group-IB.

Ранее «Фонтанка» сообщила, что утром 29 сентября сотрудники службы экономической безопасности Управления ФСБ и управления экономической безопасности ГУ МВД начали около 50 обысков в квартирах и офисах петербургских бизнесменов. По данным издания, обыски проводятся в связи с ранее возбужденными десяти уголовными делами по статье об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК), которые были объединены в одно — по статье об организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Имена и названия компаний «Фонтанка» не называет. По неподтвержденным данным, основным организатором преступного сообщества считают бывшего сотрудника ныне расформированного Управления по налоговым преступлениям ГУ МВД.

29 сентября Лефортовский суд Москвы арестовал основателя и гендиректора Group-IB Илью Сачкова по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Официально фабула Сачкова не известна. Источники ТАСС сообщают, что главу Group-IB подозревают в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам, однако он не признает вины. Кроме того, сегодня утром, 29 сентября, в офисе Group-IB в Москве прошли обыски. Источники RTVI в правоохранительных органах сообщали, что Сачков был задержан накануне утром.

Ранее по теме: В московском офисе Group-IB прошли обыски

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных