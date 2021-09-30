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Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ведомости

Премьер-министр Михаил Мишустин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России как напряженную. Об этом он сказал в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряженная, растет число заболевших, ежедневно выявляют свыше 20 000 новых случаев. Последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%», — отметил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в субъектах России наращивается коечный фонд: на данный момент развернуто более 217 000 коек для больных инфекцией. Правительство дополнительно выделит регионам на закупку медикаментов для лечащихся от коронавируса дома свыше 5 млрд руб., подчеркнул премьер.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 30 сентября, в России третий день подряд фиксируют рекорд смертности от COVID-19. За последние сутки в России зарегистрировано 23 888 случаев заражения коронавирусом и 867 смертей от него. 28 сентября оперштаб сообщал об 852 умерших, 29 сентября – о 857. Число случаев заражения коронавирусом за сутки также стало рекордным с 19 июля.

30 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 56 регионах России. При этом оснований для введения очередного локдауна в стране нет, заявляла Попова ранее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также ранее говорил, что подобная мера не обсуждается в Кремле.

Ранее по теме: В Кремле видят тенденцию к росту заболеваемости COVID-19 в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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