Мурашко заявил о 2% заболевших COVID-19 после вакцинации
2% сделавших прививку от коронавируса в России заболевают COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Биотехмед».
«Сегодня из числа вакцинированных заболевают 2%. Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своем большинстве это невакцинированные», — отметил Мурашко (цитата по ТАСС).
30 сентября Мурашко сообщил, что более 49 млн россиян сделали прививки первым компонентом вакцины. Более 1,5 млн человек прошли ревакцинацию. Самые высокие темпы вакцинации от коронавируса зарегистрированы в Пензенской области, Чукотском АО, Брянской области, Санкт-Петербурге, Курской области, Мордовии, Воронежской, Мурманской областях, Карелии и Башкортостане.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины «Бетувакс». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Ревакцинация началась в Москве в июле.