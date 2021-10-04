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Мурашко заявил о 2% заболевших COVID-19 после вакцинации

Ведомости

2% сделавших прививку от коронавируса в России заболевают COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме «Биотехмед».

«Сегодня из числа вакцинированных заболевают 2%. Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своем большинстве это невакцинированные», — отметил Мурашко (цитата по ТАСС).

30 сентября Мурашко сообщил, что более 49 млн россиян сделали прививки первым компонентом вакцины. Более 1,5 млн человек прошли ревакцинацию. Самые высокие темпы вакцинации от коронавируса зарегистрированы в Пензенской области, Чукотском АО, Брянской области, Санкт-Петербурге, Курской области, Мордовии, Воронежской, Мурманской областях, Карелии и Башкортостане.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Минздрав разрешил провести клинические испытания вакцины «Бетувакс». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. Ревакцинация началась в Москве в июле.

Ранее по теме: Песков назвал причину низких темпов вакцинации в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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