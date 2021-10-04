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Песков назвал причину низких темпов вакцинации в России

Ведомости

Темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего несмотря на полную готовность инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно темпы вакцинации, несмотря на полную готовность всей инфраструктуры, и несмотря на обеспеченные возможности, оставляют желать лучшего. Мы пользуясь случаем еще раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии», — сказал Песков журналистам.

На вопрос, почему такие низкие темпы вакцинации, представитель Кремля ответил: «по всей видимости, наверно, недостаточно активная кампания по разъяснению безальтернативности».

30 сентября Песков предупредил о «менее удобной» жизни для непривитых от коронавируса. При этом, по его словам, на федеральном уровне пока не принималось никаких решений по ограничениям для непривитых, но ситуация является «подвижной».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения и привить от коронавируса 80-90% россиян. Ученые до этого заявляли, что для формирования популяционного иммунитета к вирусу нужно привить 60-70% населения.

3 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве надеются достичь коллективного иммунитета в течение осени. Изначально власти планировали привить 60% россиян к осени, однако в конце июня в Кремле признали, что выполнить этот план не удается.

15 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что через один-два месяца будет привито от коронавируса более половины взрослого населения России. 30 сентября замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский сообщил, что прививки от коронавируса сделали около 50 млн россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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