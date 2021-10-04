Песков назвал причину низких темпов вакцинации в России
Темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего несмотря на полную готовность инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно темпы вакцинации, несмотря на полную готовность всей инфраструктуры, и несмотря на обеспеченные возможности, оставляют желать лучшего. Мы пользуясь случаем еще раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии», — сказал Песков журналистам.
На вопрос, почему такие низкие темпы вакцинации, представитель Кремля ответил: «по всей видимости, наверно, недостаточно активная кампания по разъяснению безальтернативности».
30 сентября Песков предупредил о «менее удобной» жизни для непривитых от коронавируса. При этом, по его словам, на федеральном уровне пока не принималось никаких решений по ограничениям для непривитых, но ситуация является «подвижной».
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения и привить от коронавируса 80-90% россиян. Ученые до этого заявляли, что для формирования популяционного иммунитета к вирусу нужно привить 60-70% населения.
3 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в правительстве надеются достичь коллективного иммунитета в течение осени. Изначально власти планировали привить 60% россиян к осени, однако в конце июня в Кремле признали, что выполнить этот план не удается.
15 сентября руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что через один-два месяца будет привито от коронавируса более половины взрослого населения России. 30 сентября замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский сообщил, что прививки от коронавируса сделали около 50 млн россиян.