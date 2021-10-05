Против подозреваемого в тройном убийстве в Оренбургской области завели новые дела

Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили в ночь на 30 сентября после тушения пожара в многоквартирном доме в городе Гай. Еще одно тело нашли со следами насилия во дворе дома. 3 октября по подозрению в убийстве девушек был задержан 30-летний Лазарев. Его задержали при попытке угона автомобиля в городе Орске. Ранее он был осужден за убийство директора бара «Апельсин» в Орске, отбыл 9,5 года в тюрьме и освободился два месяца назад. По данным «РИА Новости», погибшие девушки 17, 18 и 19 лет приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру.