Против подозреваемого в тройном убийстве в Оренбургской области завели новые дела
Против подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гае в Оренбургской области Александра Лазарева, ранее признавшего свою вину, возбуждены еще три уголовных дела. Об этом сообщает Следственный комитет.
По данным ведомства, кроме дела об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбуждены также дела по статьям «изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в отношении несовершеннолетней» (ч. 3 ст. 131 УК РФ), «насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней» (ч. 3 ст. 132 УК РФ), «умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога с причинением значительного ущерба» (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и «неправомерное завладение автомобилем» (ч. 1 ст. 166 УК РФ).
Ранее сообщалось, что Лазарев признал свою вину. Он уже дал показания по существу, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения. СК ходатайствовал об аресте.
Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили в ночь на 30 сентября после тушения пожара в многоквартирном доме в городе Гай. Еще одно тело нашли со следами насилия во дворе дома. 3 октября по подозрению в убийстве девушек был задержан 30-летний Лазарев. Его задержали при попытке угона автомобиля в городе Орске. Ранее он был осужден за убийство директора бара «Апельсин» в Орске, отбыл 9,5 года в тюрьме и освободился два месяца назад. По данным «РИА Новости», погибшие девушки 17, 18 и 19 лет приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру.