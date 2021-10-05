Подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области признал вину
Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гае в Оренбургской области признал вину на допросе, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гайского городского суда.
«Обвинения не было. Его допросили в качестве подозреваемого. Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания. Подозревается в убийстве трех девушек», — сообщили в суде. Мужчина дал показания по существу, следствие ходатайствовало о его аресте. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, сообщили в СК.
По данным Следственного комитета, против Лазарева возбуждены еще несколько уголовных дел. Всего в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям: «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней» (ст. 131 УК РФ), «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенные в том числе в отношении несовершеннолетней» (ч. 3 ст. 132 УК РФ), «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога» (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и «Неправомерное завладение автомобилем» (ч. 1 ст. 166 УК РФ).
Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили в ночь на 30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного дома, еще одно тело нашли со следами насилия во дворе дома. 3 октября по подозрению в убийстве девушек был задержан 30-летний Александр Лазарев. Его задержали при попытке угона автомобиля в городе Орск. Ранее он был осужден за убийство директора бара «Апельсин» в Орске, отбыл 9,5 года в тюрьме и освободился два месяца назад. Известно, что погибшие девушки 17, 18 и 19 лет приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру, писали «РИА Новости».