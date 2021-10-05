Подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области признал вину

Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили в ночь на 30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного дома, еще одно тело нашли со следами насилия во дворе дома. 3 октября по подозрению в убийстве девушек был задержан 30-летний Александр Лазарев. Его задержали при попытке угона автомобиля в городе Орск. Ранее он был осужден за убийство директора бара «Апельсин» в Орске, отбыл 9,5 года в тюрьме и освободился два месяца назад. Известно, что погибшие девушки 17, 18 и 19 лет приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру, писали «РИА Новости».