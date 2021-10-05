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Подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области признал вину

Ведомости

Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гае в Оренбургской области признал вину на допросе, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гайского городского суда.

«Обвинения не было. Его допросили в качестве подозреваемого. Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания. Подозревается в убийстве трех девушек», — сообщили в суде. Мужчина дал показания по существу, следствие ходатайствовало о его аресте. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, сообщили в СК.

По данным Следственного комитета, против Лазарева возбуждены еще несколько уголовных дел. Всего в отношении него возбуждены уголовные дела по статьям: «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством, совершенное в том числе в отношении несовершеннолетней» (ст.  131 УК РФ), «Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, совершенные в том числе в отношении несовершеннолетней» (ч. 3 ст. 132 УК РФ), «Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога» (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и «Неправомерное завладение автомобилем» (ч. 1 ст. 166 УК РФ).

Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили в ночь на 30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного дома, еще одно тело нашли со следами насилия во дворе дома. 3 октября по подозрению в убийстве девушек был задержан 30-летний Александр Лазарев. Его задержали при попытке угона автомобиля в городе Орск. Ранее он был осужден за убийство директора бара «Апельсин» в Орске, отбыл 9,5 года в тюрьме и освободился два месяца назад. Известно, что погибшие девушки 17, 18 и 19 лет приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру, писали «РИА Новости».

Ранее по теме: Полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбуржье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных