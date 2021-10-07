Роспотребнадзор разъяснил правила свободных от COVID-19 зон на Урале
Жители Свердловской области смогут пройти в COVID-free зоны по QR-коду, который смогут получить сделавшие прививку от коронавируса или переболевшие им в последние полгода, говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Пройти в такие зоны по результатам ПЦР-теста нельзя.
«Посетитель при входе в заведение или на мероприятие должен предъявить сертификат с QR-кодом, размещенным на едином портале «Госуслуги», куда он попадает на основании сведений, полученных из единой информационной системы в сфере здравоохранения. Посетителям при входе потребуется и документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре рассказали, что правительство Свердловской области рассматривает введение ограничений по посещению общественных мест, таких как общепит, музеи, санатории, базы отдыха, бассейны и т.д. Их можно будет посещать только по QR-кодам.
Также сохраняются ограничения на число участников массовых мероприятий: в Свердловской области их можно проводить с участием не более 500 человек. По мнению Роспотребнадзора, такие меры помогут бороться с распространением коронавируса в регионе.
Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что локдаун в России вводиться не будет. По ее данным, рост заболеваемости в сентябре составил 31% и «сразу начал с высоких цифр», так что суточные случаи могут достичь отметки в 30 000 заболевших. По всей России прекращено проведение массовых мероприятий.