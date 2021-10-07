Роспотребнадзор разъяснил правила свободных от COVID-19 зон на Урале

«Посетитель при входе в заведение или на мероприятие должен предъявить сертификат с QR-кодом, размещенным на едином портале «Госуслуги», куда он попадает на основании сведений, полученных из единой информационной системы в сфере здравоохранения. Посетителям при входе потребуется и документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.