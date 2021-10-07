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Роспотребнадзор разъяснил правила свободных от COVID-19 зон на Урале

Ведомости

Жители Свердловской области смогут пройти в COVID-free зоны по QR-коду, который смогут получить сделавшие прививку от коронавируса или переболевшие им в последние полгода, говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Пройти в такие зоны по результатам ПЦР-теста нельзя.

«Посетитель при входе в заведение или на мероприятие должен предъявить сертификат с QR-кодом, размещенным на едином портале «Госуслуги», куда он попадает на основании сведений, полученных из единой информационной системы в сфере здравоохранения. Посетителям при входе потребуется и документ, удостоверяющий личность», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре рассказали, что правительство Свердловской области рассматривает введение ограничений по посещению общественных мест, таких как общепит, музеи, санатории, базы отдыха, бассейны и т.д. Их можно будет посещать только по QR-кодам.

Также сохраняются ограничения на число участников массовых мероприятий: в Свердловской области их можно проводить с участием не более 500 человек. По мнению Роспотребнадзора, такие меры помогут бороться с распространением коронавируса в регионе.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что локдаун в России вводиться не будет. По ее данным, рост заболеваемости в сентябре составил 31% и «сразу начал с высоких цифр», так что суточные случаи могут достичь отметки в 30 000 заболевших. По всей России прекращено проведение массовых мероприятий.

Ранее по теме: Рестораторы Москвы сообщили о потере до 90% выручки из-за COVID-free зон

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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