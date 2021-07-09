Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Рестораторы Москвы сообщили о потере до 90% выручки из-за COVID-free зон

Ведомости

Падение выручки и посещаемости в ресторанах Москвы спустя две недели после введения QR-кодов составило от 20 до 90%, рассказали представители отрасли агентству «Интерфакс».

По словам владельца холдинга Restart Vasilchuk Brothers (фуд-молл «Депо Москва», «Чайхона № 1») Алексея Васильчука, некоторые рестораны без летних веранд приостанавливают свою работу на время из-за потери выручки от 70 до 90%. Рестораны с верандами могут терять от 20 до 50%.

Как рассказал владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов, самая сложная ситуация наблюдается у заведений общепита без летних веранд и доставки товаров. Эти рестораны закрываются один за другим. При этом у заведений, которые находятся в бизнес-центрах и на производствах, не затронутых форматом COVID-free, наблюдается рост выручки. В частности, рестораны, торгующие пиццей, суши и бургерами имеют 50%-ный рост выручки на доставке.

По словам основательницы сети детских кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой, ежедневно в столице окончательно закрывается от трех до пяти ресторанов, а более 20 заведений общепита временно приостанавливают работу.

С 28 июня кафе и рестораны Москвы, в том числе расположенные в фуд-кортах торговых центров, можно посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Ограничение для посетителей летних веранд должно заработать с 1 августа. С этого дня попасть на веранды можно будет только с QR-кодом, подтверждающим завершение вакцинации или перенесенный в последние полгода COVID-19.

Ранее по теме: Власти Москвы назвали условия для доступа к фудкортам в ТЦ без QR-кода

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных