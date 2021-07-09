Рестораторы Москвы сообщили о потере до 90% выручки из-за COVID-free зон
Падение выручки и посещаемости в ресторанах Москвы спустя две недели после введения QR-кодов составило от 20 до 90%, рассказали представители отрасли агентству «Интерфакс».
По словам владельца холдинга Restart Vasilchuk Brothers (фуд-молл «Депо Москва», «Чайхона № 1») Алексея Васильчука, некоторые рестораны без летних веранд приостанавливают свою работу на время из-за потери выручки от 70 до 90%. Рестораны с верандами могут терять от 20 до 50%.
Как рассказал владелец сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов, самая сложная ситуация наблюдается у заведений общепита без летних веранд и доставки товаров. Эти рестораны закрываются один за другим. При этом у заведений, которые находятся в бизнес-центрах и на производствах, не затронутых форматом COVID-free, наблюдается рост выручки. В частности, рестораны, торгующие пиццей, суши и бургерами имеют 50%-ный рост выручки на доставке.
По словам основательницы сети детских кафе «Андерсон» Анастасии Татуловой, ежедневно в столице окончательно закрывается от трех до пяти ресторанов, а более 20 заведений общепита временно приостанавливают работу.
С 28 июня кафе и рестораны Москвы, в том числе расположенные в фуд-кортах торговых центров, можно посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Ограничение для посетителей летних веранд должно заработать с 1 августа. С этого дня попасть на веранды можно будет только с QR-кодом, подтверждающим завершение вакцинации или перенесенный в последние полгода COVID-19.