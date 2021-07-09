Власти Москвы назвали условия для доступа к фудкортам в ТЦ без QR-кода
К фуд-кортам торговых центров Москвы можно организовать доступ посетителей без QR-кодов, которые будут брать еду с собой, если посадочные места будут огорожены и доступны только тем, кто имеет код. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо первого замруководителя департамента торговли и услуг столицы Ивана Зубцова президенту Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрию Москаленко.
Письмо стало ответом на запрос Москаленко от 8 июля, где он спрашивал департамент торговли и услуг о возможности отдельного обслуживания клиентов без кодов, покупающих еду навынос, а также приходящих за заказами курьеров доставки. Так, по мысли президента РСТЦ, фудкорты смогут не потерять трафик покупателей.
В ответе президенту РСТЦ отмечается, что такая схема разграничения зон обслуживания «возможна при неукоснительном соблюдении» установленных в Москве ограничений, уточняет Зубцов. Необходимо также, чтобы все сотрудники и посетители фуд-кортов носили маски и перчатки, напоминается в письме.
С 28 июня кафе и рестораны Москвы, в том числе расположенные в фудкортах торговых центров, можно посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Ограничение для посетителей летних веранд должно заработать с 1 августа. С этого дня попасть на веранды можно будет только с QR-кодом, подтверждающим завершение вакцинации или перенесенный в последние полгода COVID-19.
По заявлению главы департамента торговли и услуг столичной мэрии Алексея Немерюка, к 9 июля около половины, а именно более 7800 из примерно 15 600, точек общественного питания и фудкортов в Москве перешли на «бесковидный» формат работы.