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Власти Москвы назвали условия для доступа к фудкортам в ТЦ без QR-кода

Ведомости

К фуд-кортам торговых центров Москвы можно организовать доступ посетителей без QR-кодов, которые будут брать еду с собой, если посадочные места будут огорожены и доступны только тем, кто имеет код. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо первого замруководителя департамента торговли и услуг столицы Ивана Зубцова президенту Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрию Москаленко.

Письмо стало ответом на запрос Москаленко от 8 июля, где он спрашивал департамент торговли и услуг о возможности отдельного обслуживания клиентов без кодов, покупающих еду навынос, а также приходящих за заказами курьеров доставки. Так, по мысли президента РСТЦ, фудкорты смогут не потерять трафик покупателей.

В ответе президенту РСТЦ отмечается, что такая схема разграничения зон обслуживания «возможна при неукоснительном соблюдении» установленных в Москве ограничений, уточняет Зубцов. Необходимо также, чтобы все сотрудники и посетители фуд-кортов носили маски и перчатки, напоминается в письме.

С 28 июня кафе и рестораны Москвы, в том числе расположенные в фудкортах торговых центров, можно посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Ограничение для посетителей летних веранд должно заработать с 1 августа. С этого дня попасть на веранды можно будет только с QR-кодом, подтверждающим завершение вакцинации или перенесенный в последние полгода COVID-19.

По заявлению главы департамента торговли и услуг столичной мэрии Алексея Немерюка, к 9 июля около половины, а именно более 7800 из примерно 15 600, точек общественного питания и фудкортов в Москве перешли на «бесковидный» формат работы.

Ранее по теме: Власти Москвы назвали число «бесковидных» кафе и фудкортов в городе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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