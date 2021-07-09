Власти Москвы назвали условия для доступа к фудкортам в ТЦ без QR-кода

С 28 июня кафе и рестораны Москвы, в том числе расположенные в фудкортах торговых центров, можно посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Ограничение для посетителей летних веранд должно заработать с 1 августа. С этого дня попасть на веранды можно будет только с QR-кодом, подтверждающим завершение вакцинации или перенесенный в последние полгода COVID-19.