Власти Москвы назвали число «бесковидных» кафе и фудкортов в городе
Более 7,8 тыс. точек общественного питания и фудкортов в Москве перешли на «бесковидный» формат работы, заявил ТАСС руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
«О работе в "бесковидном" формате заявили на i.moscow более 7,8 тыс. из 15,6 тыс. заведений общественного питания, в том числе рестораны, кафе, фудкорты, бары, караоке и т. д. Так, зоны COVID-free появились в каждом районе Москвы», — сказал он.
По его словам, в этом году в Москве работает более 3 тыс. летних веранд, которые до 1 августа смогут принимать посетителей без QR-кодов. Кроме того, в Москве работает более 2,5 тыс. столовых на предприятиях и в учебных заведениях, а также ресторанов, кафе и баров в гостиницах и хостелах, которые могут не переходить в «бесковидный» режим, если не будут открыты для посторонних.
С 28 июня кафе и рестораны Москвы можно посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Ограничение для посетителей летних веранд должно было заработать с 12 июля. Планировалось, что с этого дня попасть на веранды можно будет только с QR-кодом, подтверждающим завершение вакцинации или перенесенный в последние полгода COVID-19.