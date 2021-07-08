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Власти Москвы назвали число «бесковидных» кафе и фудкортов в городе

Ведомости

Более 7,8 тыс. точек общественного питания и фудкортов в Москве перешли на «бесковидный» формат работы, заявил ТАСС руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. 

«О работе в "бесковидном" формате заявили на i.moscow более 7,8 тыс. из 15,6 тыс. заведений общественного питания, в том числе рестораны, кафе, фудкорты, бары, караоке и т. д. Так, зоны COVID-free появились в каждом районе Москвы», — сказал он. 

По его словам, в этом году в Москве работает более 3 тыс. летних веранд, которые до 1 августа смогут принимать посетителей без QR-кодов. Кроме того, в Москве работает более 2,5 тыс. столовых на предприятиях и в учебных заведениях, а также ресторанов, кафе и баров в гостиницах и хостелах, которые могут не переходить в «бесковидный» режим, если не будут открыты для посторонних.

С 28 июня кафе и рестораны Москвы можно посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Ограничение для посетителей летних веранд должно было заработать с 12 июля. Планировалось, что с этого дня попасть на веранды можно будет только с QR-кодом, подтверждающим завершение вакцинации или перенесенный в последние полгода COVID-19.

Ранее по теме: В Москве разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 1 августа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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