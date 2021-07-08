Власти Москвы назвали число «бесковидных» кафе и фудкортов в городе

По его словам, в этом году в Москве работает более 3 тыс. летних веранд, которые до 1 августа смогут принимать посетителей без QR-кодов. Кроме того, в Москве работает более 2,5 тыс. столовых на предприятиях и в учебных заведениях, а также ресторанов, кафе и баров в гостиницах и хостелах, которые могут не переходить в «бесковидный» режим, если не будут открыты для посторонних.