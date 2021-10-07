Три европейские страны приостановили вакцинацию Moderna из-за риска побочных эффектов
В Финляндии приостановили вакцинацию мужчин младше 30 лет от коронавируса препаратом Spikevax производства американской Moderna из-за риска развития проблем с сердцем, заявил директор Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии Мика Салминен.
Как передает Reuters, Салминен рассказал на пресс-конференции в четверг о результатах исследования развития побочных эффектов у скандинавских пациентов, которые получили дозу вакцины Spikevax, созданной на основе МРНК.
По его словам, у мужчин 1991 г. р. и позже наблюдался «несколько более высокий» риск возникновения миокардита — заболевания, характеризующегося острым либо хроническим воспалительным процессом в сердечной мышце.
Салминен сказал, что мальчикам и мужчинам в возрасте до 30 лет будет вводиться вакцина Biontech-Pfizer, даже если они получили вакцину от Moderna в качестве первой дозы.
Накануне вакцинация с использованием Moderna также была приостановлена в Швеции (для подростков до 18 лет) и Дании (для молодых людей до 30 лет) из-за риска возникновения проблем с сердцем. По данным Управления здравоохранения Швеции, симптомы этого состояния могут включать усталость, боль в груди, нерегулярный пульс и жар. Управление здравоохранения Дании отметило, что количество зарегистрированных таких случаев очень невелико, как и риск возникновения побочных эффектов. Все три страны отправили результаты исследования в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на оценку комитетом по побочным эффектам.