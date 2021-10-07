Три европейские страны приостановили вакцинацию Moderna из-за риска побочных эффектов

Накануне вакцинация с использованием Moderna также была приостановлена в Швеции (для подростков до 18 лет) и Дании (для молодых людей до 30 лет) из-за риска возникновения проблем с сердцем. По данным Управления здравоохранения Швеции, симптомы этого состояния могут включать усталость, боль в груди, нерегулярный пульс и жар. Управление здравоохранения Дании отметило, что количество зарегистрированных таких случаев очень невелико, как и риск возникновения побочных эффектов. Все три страны отправили результаты исследования в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на оценку комитетом по побочным эффектам.