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Три европейские страны приостановили вакцинацию Moderna из-за риска побочных эффектов

Ведомости

В Финляндии приостановили вакцинацию мужчин младше 30 лет от коронавируса препаратом Spikevax производства американской Moderna из-за риска развития проблем с сердцем, заявил директор Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии Мика Салминен.

Как передает Reuters, Салминен рассказал на пресс-конференции в четверг о результатах исследования развития побочных эффектов у скандинавских пациентов, которые получили дозу вакцины Spikevax, созданной на основе МРНК.

По его словам, у мужчин 1991 г. р. и позже наблюдался «несколько более высокий» риск возникновения миокардита — заболевания, характеризующегося острым либо хроническим воспалительным процессом в сердечной мышце.

Салминен сказал, что мальчикам и мужчинам в возрасте до 30 лет будет вводиться вакцина Biontech-Pfizer, даже если они получили вакцину от Moderna в качестве первой дозы. 

Накануне вакцинация с использованием Moderna также была приостановлена в Швеции (для подростков до 18 лет) и Дании (для молодых людей до 30 лет) из-за риска возникновения проблем с сердцем. По данным Управления здравоохранения Швеции, симптомы этого состояния могут включать усталость, боль в груди, нерегулярный пульс и жар. Управление здравоохранения Дании отметило, что количество зарегистрированных таких случаев очень невелико, как и риск возникновения побочных эффектов. Все три страны отправили результаты исследования в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) на оценку комитетом по побочным эффектам. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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