Путин назвал причину своего кашля

14 сентября Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию, так как весь предыдущий день общался с человеком, у которого впоследствии обнаружили коронавирус. Президент уточнил, что заболевший был привит от COVID-19, однако из-за снижения уровня антител ему требовалась ревакцинация, которую он прошел «поздновато». Позже глава государства рассказал, что инфекцию выявили у трех десятков человек в его окружении. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о людях, обслуживающих главу государства и отвечающих за его безопасность. Президент фактически вышел из режима самоизоляции 29 сентября.