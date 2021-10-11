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Путин назвал причину своего кашля

Ведомости

Президент России Владимир Путин объяснил свой кашель на совещании о научно-техническом обеспечении развития АПК прохладной погодой на улице. Трансляцию заседания вел телеканал «Россия 24».

На кашель главы государства обратила внимание председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она пояснила, что из-за этого «все заволновались» и стали переживать за здоровье президента.

«Валентина Ивановна, не беспокойтесь, все нормально. Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, так что все хорошо. Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее, ничего страшного не происходит», — сказал Путин. 

Президент также пожелал всем коллегам здоровья. Он призвал их своевременно проходить ревакцинацию, «чтобы чувствовать себя уверенно и ритмично» и работать «с должной отдачей». «Особенно в сегодняшней ситуации это крайне важно», — резюмировал глава государства. 

14 сентября Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию, так как весь предыдущий день общался с человеком, у которого впоследствии обнаружили коронавирус. Президент уточнил, что заболевший был привит от COVID-19, однако из-за снижения уровня антител ему требовалась ревакцинация, которую он прошел «поздновато». Позже глава государства рассказал, что инфекцию выявили у трех десятков человек в его окружении. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о людях, обслуживающих главу государства и отвечающих за его безопасность. Президент фактически вышел из режима самоизоляции 29 сентября.

23 сентября Песков заявил, что самоизоляция Путина является «относительной» и сводится к минимизации личных контактов. Пресс-секретарь рассказал также, что в Кремле до сих пор фиксируют единичные случаи заражения коронавирусом.

Путин вакцинировался от COVID-19 весной этого года: первую из двух прививок ему сделали 23 марта, а вторую — 14 апреля. По словам президента, ему вкололи «Спутник V», эффективность которого разработчики оценивают в 97,6%. 

Ранее по теме: Песков рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 адъютанта из окружения Путина

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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