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Песков рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 адъютанта из окружения Путина

Ведомости

Заболевший COVID-19 адъютант, с которым президент России Владимир Путин работал на протяжении всего дня 13 сентября, вероятно, уже выздоровел, сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Знаете, адъютант уже, наверное, выздоровел полностью, потому что, собственно, мне сам президент говорил, что он же все равно был привитый, может быть, вовремя не ревакцинировался, но он был привитый, поэтому у него единожды поднималась температура свыше 37 и прошло в максимально легкой форме. Все-таки прививка защищает и спасает жизни», — сказал он.

14 сентября Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию, так как весь предыдущий день общался с человеком, у которого впоследствии обнаружили коронавирус. Президент уточнил, что заболевший был привит от COVID-19, однако из-за снижения уровня антител ему требовалась ревакцинация, которую он прошел «поздновато».

Позже Путин уточнил, что коронавирус выявили у трех десятков человек в его окружении. Песков пояснил журналистам ранее, что речь идет о людях, обслуживающих главу государства и отвечающих за его безопасность. 20 сентября пресс-секретарь Кремля сообщил, что пока президент продолжит участвовать в мероприятиях в режиме видеоконференции. 

23 сентября Песков заявил, что самоизоляция Путина является «относительной» и сводится к минимизации личных контактов. Пресс-секретарь рассказал также, что в Кремле до сих пор фиксируют единичные случаи заражения коронавирусом.

Тест самого Путина на коронавирус показал отрицательный результат. Президент вакцинировался весной этого года: первую из двух прививок ему сделали 23 марта, а вторую — 14 апреля. По словам главы государства, ему вкололи «Спутник V», эффективность которого разработчики оценивают в 97,6%. Вчера Песков сообщил о выходе Путина из самоизоляции.

Ранее по теме: Путин назвал количество заболевших коронавирусом в его окружении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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