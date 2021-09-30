Песков рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 адъютанта из окружения Путина
Заболевший COVID-19 адъютант, с которым президент России Владимир Путин работал на протяжении всего дня 13 сентября, вероятно, уже выздоровел, сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Знаете, адъютант уже, наверное, выздоровел полностью, потому что, собственно, мне сам президент говорил, что он же все равно был привитый, может быть, вовремя не ревакцинировался, но он был привитый, поэтому у него единожды поднималась температура свыше 37 и прошло в максимально легкой форме. Все-таки прививка защищает и спасает жизни», — сказал он.
14 сентября Путин сообщил, что уходит на самоизоляцию, так как весь предыдущий день общался с человеком, у которого впоследствии обнаружили коронавирус. Президент уточнил, что заболевший был привит от COVID-19, однако из-за снижения уровня антител ему требовалась ревакцинация, которую он прошел «поздновато».
Позже Путин уточнил, что коронавирус выявили у трех десятков человек в его окружении. Песков пояснил журналистам ранее, что речь идет о людях, обслуживающих главу государства и отвечающих за его безопасность. 20 сентября пресс-секретарь Кремля сообщил, что пока президент продолжит участвовать в мероприятиях в режиме видеоконференции.
23 сентября Песков заявил, что самоизоляция Путина является «относительной» и сводится к минимизации личных контактов. Пресс-секретарь рассказал также, что в Кремле до сих пор фиксируют единичные случаи заражения коронавирусом.
Тест самого Путина на коронавирус показал отрицательный результат. Президент вакцинировался весной этого года: первую из двух прививок ему сделали 23 марта, а вторую — 14 апреля. По словам главы государства, ему вкололи «Спутник V», эффективность которого разработчики оценивают в 97,6%. Вчера Песков сообщил о выходе Путина из самоизоляции.