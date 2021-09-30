Песков рассказал о состоянии заболевшего COVID-19 адъютанта из окружения Путина

«Знаете, адъютант уже, наверное, выздоровел полностью, потому что, собственно, мне сам президент говорил, что он же все равно был привитый, может быть, вовремя не ревакцинировался, но он был привитый, поэтому у него единожды поднималась температура свыше 37 и прошло в максимально легкой форме. Все-таки прививка защищает и спасает жизни», — сказал он.