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Путин назвал количество заболевших коронавирусом в его окружении

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заболели порядка 30 человек. Об этом глава государства рассказал после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«Три десятка человек вокруг меня заболели, потому что поздно ревакцинировались. Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел», — сказал Путин в ходе общения с Эрдоганом, кадры которого показал телеканал «Россия 24». При этом глава государства подчеркнул, что у него высокие показатели титров антител к коронавирусу.

14 сентября Путин сообщил об уходе на самоизоляцию. Он рассказал, что накануне весь день общался с человеком, у которого впоследствии выявили коронавирус. Глава государства уточнил, что этот человек был привит от коронавируса, однако из-за снижения уровня антител ему требовалась ревакцинация, которую он прошел «поздновато». Тест Путина на коронавирус показал отрицательный результат.

Позже президент заявил, что COVID-19 подтвердился у «десятка» человек в его окружении. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, речь идет о людях, обслуживающих главу государства и отвечающих за его безопасность. 20 сентября пресс-секретарь Кремля сообщил, что пока президент продолжит участвовать в мероприятиях в режиме видеоконференции. 23 сентября Песков заявил, что самоизоляция Путина является «относительной» и сводится к минимизации личных контактов. В Кремле же до сих пор фиксируют единичные случае заболевания коронавирусом.

Президент вакцинировался весной этого года: первую из двух прививок ему сделали 23 марта, а вторую — 14 апреля. По словам главы государства, ему вкололи «Спутник V», эффективность которого разработчики оценивают в 91,6%.

Ранее по теме: Путин завершил самоизоляцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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