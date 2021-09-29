Путин назвал количество заболевших коронавирусом в его окружении
Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении коронавирусом заболели порядка 30 человек. Об этом глава государства рассказал после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
«Три десятка человек вокруг меня заболели, потому что поздно ревакцинировались. Адъютант, с которым я целый день проработал с утра до вечера, заболел», — сказал Путин в ходе общения с Эрдоганом, кадры которого показал телеканал «Россия 24». При этом глава государства подчеркнул, что у него высокие показатели титров антител к коронавирусу.
14 сентября Путин сообщил об уходе на самоизоляцию. Он рассказал, что накануне весь день общался с человеком, у которого впоследствии выявили коронавирус. Глава государства уточнил, что этот человек был привит от коронавируса, однако из-за снижения уровня антител ему требовалась ревакцинация, которую он прошел «поздновато». Тест Путина на коронавирус показал отрицательный результат.
Позже президент заявил, что COVID-19 подтвердился у «десятка» человек в его окружении. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, речь идет о людях, обслуживающих главу государства и отвечающих за его безопасность. 20 сентября пресс-секретарь Кремля сообщил, что пока президент продолжит участвовать в мероприятиях в режиме видеоконференции. 23 сентября Песков заявил, что самоизоляция Путина является «относительной» и сводится к минимизации личных контактов. В Кремле же до сих пор фиксируют единичные случае заболевания коронавирусом.
Президент вакцинировался весной этого года: первую из двух прививок ему сделали 23 марта, а вторую — 14 апреля. По словам главы государства, ему вкололи «Спутник V», эффективность которого разработчики оценивают в 91,6%.