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Родители учеников гимназии в Казани попросили закрыть дело против ее директора

Ведомости

Группа родителей учеников гимназии №175 в Казани, где в мае произошла стрельба, попросила закрыть уголовное дело о халатности против директора школы Амины Валеевой, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Руслана Нагиева. Такое обращение направили президенту России Владимиру Путину и председателю Следственного комитета СКР Александру Бастрыкину.

Родители учащихся считают, что директор гимназии не виновна в произошедшем. В обращении к Путину и Бастрыкину они также утверждают, что благодаря действиям Валеевой в день нападения число жертв оказалось минимальным.

11 мая этого года 19-летний Ильназ Галявиев зашел в казанскую гимназию и начал стрельбу. В результате погибли семь детей и два преподавателя. Подозреваемый сдался полиции и был арестован, против него возбудили уголовное дело об убийстве. Он признал вину и объяснил свой поступок тем, что «осознал себя богом» и «всех возненавидел». Его признали невменяемым.

В начале октября стало известно, что против директора гимназии возбудили дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК). По версии следствия, Валеева ответственна за отсутствие охраны в школе, а также недочеты в системах безопасности учебного заведении, сообщал «Татар-информ». Она не признает вину.

В правительстве Татарстана заявили, что действия администрации школы и учителей были признаны правильными. У гимназии был паспорт безопасности с планом действий всех сотрудников и планом эвакуации, в целом этот план сработал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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