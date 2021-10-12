Родители учеников гимназии в Казани попросили закрыть дело против ее директора

11 мая этого года 19-летний Ильназ Галявиев зашел в казанскую гимназию и начал стрельбу. В результате погибли семь детей и два преподавателя. Подозреваемый сдался полиции и был арестован, против него возбудили уголовное дело об убийстве. Он признал вину и объяснил свой поступок тем, что «осознал себя богом» и «всех возненавидел». Его признали невменяемым.