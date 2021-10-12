Мишустин назвал число полностью привитых от коронавируса россиян
Почти треть жителей России — 43 млн человек — прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Уже 43 млн человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны. Поэтому останавливаться нельзя. Тем более что сегодня производится достаточное количество препаратов. И свыше 90 млн полных комплектов уже поступило в оборот. Ситуации с нехваткой вакцины быть не может», — рассказал Мишустин.
Он добавил, что в России работает более 6200 прививочных пунктов, почти столько же мобильных бригад и более 2000 мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Он напомнил, что нужно вовремя ревакцинироваться.
В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона-Н». Также Минздрав разрешил проводить клинические испытания вакцины «Бетувакс». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Специалисты рекомендуют делать повторную прививку через полгода после вакцинации или перенесенного заболевания.