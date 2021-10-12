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Мишустин назвал число полностью привитых от коронавируса россиян

Ведомости

Почти треть жителей России — 43 млн человек — прошли полный курс вакцинации от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Уже 43 млн человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны. Поэтому останавливаться нельзя. Тем более что сегодня производится достаточное количество препаратов. И свыше 90 млн полных комплектов уже поступило в оборот. Ситуации с нехваткой вакцины быть не может», — рассказал Мишустин.

Он добавил, что в России работает более 6200 прививочных пунктов, почти столько же мобильных бригад и более 2000 мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Он напомнил, что нужно вовремя ревакцинироваться.

В России зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник лайт», «ЭпиВакКорона-Н». Также Минздрав разрешил проводить клинические испытания вакцины «Бетувакс». Массовая вакцинация от коронавируса началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация от коронавируса. Специалисты рекомендуют делать повторную прививку через полгода после вакцинации или перенесенного заболевания.

Ранее по теме: В Подмосковье ужесточили требования по вакцинации работников сферы услуг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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