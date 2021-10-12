Мишустин назвал число полностью привитых от коронавируса россиян

«Уже 43 млн человек полностью вакцинировались. Это почти треть всего населения страны. Поэтому останавливаться нельзя. Тем более что сегодня производится достаточное количество препаратов. И свыше 90 млн полных комплектов уже поступило в оборот. Ситуации с нехваткой вакцины быть не может», — рассказал Мишустин.