В начале ноября в России будет четыре выходных дня подряд
В этом году на ноябрьские праздники россияне будут отдыхать четыре дня подряд из-за празднования Дня народного единства, говорится в производственном календаре на 2021 г.
Выходные увеличиваются на один день из-за переноса выходного дня со 2 января на 5 ноября. Так, жители России будут отдыхать 4, 5, 6 и 7 ноября, а рабочий день перед праздниками будет сокращен на час.
Первая рабочая неделя ноября будет короткой: начнется в понедельник, 1 ноября, и закончится 3 ноября. Следующий праздничный выходной в этом году будет 31 декабря.
Ранее правительство утвердило праздничные дни на 2022 г. Новогодние праздники продлятся с 1 по 9 января. 31 декабря 2021 г. также будет выходным днем. Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Затем жители России будут отдыхать 23 февраля в честь Дня защитника отечества, с 6 по 8 марта – в честь Международного женского дня, с 11 по 13 июня – в честь Дня России и с 4 по 6 ноября – в честь Дня народного единства.