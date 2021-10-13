В начале ноября в России будет четыре выходных дня подряд

Ранее правительство утвердило праздничные дни на 2022 г. Новогодние праздники продлятся с 1 по 9 января. 31 декабря 2021 г. также будет выходным днем. Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Затем жители России будут отдыхать 23 февраля в честь Дня защитника отечества, с 6 по 8 марта – в честь Международного женского дня, с 11 по 13 июня – в честь Дня России и с 4 по 6 ноября – в честь Дня народного единства.