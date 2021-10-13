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В начале ноября в России будет четыре выходных дня подряд

Ведомости

В этом году на ноябрьские праздники россияне будут отдыхать четыре дня подряд из-за празднования Дня народного единства, говорится в производственном календаре на 2021 г.

Выходные увеличиваются на один день из-за переноса выходного дня со 2 января на 5 ноября. Так, жители России будут отдыхать 4, 5, 6 и 7 ноября, а рабочий день перед праздниками будет сокращен на час.

Первая рабочая неделя ноября будет короткой: начнется в понедельник, 1 ноября, и закончится 3 ноября. Следующий праздничный выходной в этом году будет 31 декабря.

Ранее правительство утвердило праздничные дни на 2022 г. Новогодние праздники продлятся с 1 по 9 января. 31 декабря 2021 г. также будет выходным днем. Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. Затем жители России будут отдыхать 23 февраля в честь Дня защитника отечества, с 6 по 8 марта – в честь Международного женского дня, с 11 по 13 июня – в честь Дня России и с 4 по 6 ноября – в честь Дня народного единства.

Ранее по теме: Правительство утвердило праздничные выходные на 2022 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных