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Правительство утвердило праздничные выходные на 2022 год

Ведомости

Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 г., говорится в его Telegram-канале. Новогодние праздники продлятся с 1 по 9 января. 31 декабря 2021 г. также будет выходным днем. Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

Выходные 1 и 2 января, которые совпадают с праздничными нерабочими днями, будут перенесены на 3 и 10 мая соответственно. Суббота, 5 марта, будет перенесена на понедельник, 7 марта.

В честь Дня защитника Отечества будет только один выходной день – 23 февраля, среда. В честь Международного женского дня россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта. На День России выходные дни будут с 11 по 13 июня. На День народного единства россияне отдохнут с 4 по 6 ноября. В 2022 году будет шесть коротких рабочих недель из-за праздничных выходных.

Ноябрьские праздники будут длиться с 4 ноября (пятница) по 6 ноября (воскресенье).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных