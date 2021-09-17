Правительство утвердило праздничные выходные на 2022 год
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 г., говорится в его Telegram-канале. Новогодние праздники продлятся с 1 по 9 января. 31 декабря 2021 г. также будет выходным днем. Майские праздники продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
Выходные 1 и 2 января, которые совпадают с праздничными нерабочими днями, будут перенесены на 3 и 10 мая соответственно. Суббота, 5 марта, будет перенесена на понедельник, 7 марта.
В честь Дня защитника Отечества будет только один выходной день – 23 февраля, среда. В честь Международного женского дня россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта. На День России выходные дни будут с 11 по 13 июня. На День народного единства россияне отдохнут с 4 по 6 ноября. В 2022 году будет шесть коротких рабочих недель из-за праздничных выходных.
Ноябрьские праздники будут длиться с 4 ноября (пятница) по 6 ноября (воскресенье).