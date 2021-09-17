Правительство утвердило праздничные выходные на 2022 год

В честь Дня защитника Отечества будет только один выходной день – 23 февраля, среда. В честь Международного женского дня россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта. На День России выходные дни будут с 11 по 13 июня. На День народного единства россияне отдохнут с 4 по 6 ноября. В 2022 году будет шесть коротких рабочих недель из-за праздничных выходных.