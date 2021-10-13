ВТБ назвал долю готовых отказаться от неэкологичных товаров россиян
Большинство россиян — 64% — готовы отказаться от потребительских товаров, загрязняющих окружающую среду, говорится в результатах опроса, проведенного банком ВТБ среди 1400 своих розничных клиентов старше 18 лет.
При этом только треть респондентов заявили, что безусловно поддерживают переход на экопродукцию. Еще примерно стольким же нужен дополнительный стимул. Чаще всего в данном случае речь идет об экономической выгоде, например скидках, бонусах, кешбэке, акциях или сертификатах, которые можно получить, сделав выбор в пользу чего-то, что не вредит окружающей среде.
Кроме того, граждане указали на необходимость поддержки экологических инициатив со стороны государства — например, введения налоговых преференций, прозрачной системы сбора и переработки отходов и экоуроков в школах, а также законодательных ограничений по использованию вредящих природе товаров. Также стимулировать россиян к покупке экологичной продукции может повышение ее доступности и улучшение качества жизни населения, рассказали участники опроса.
В то же время платить за экотовары больше, чем за обычные, готов лишь каждый третий респондент. Только 4% таковых приобретают их независимо от стоимости и значительно переплачивают, тогда как еще 30% допускают небольшое превышение в цене. Почти четверть респондентов готовы выбрать более экологичный аналог только при сопоставимой с обычной продукцией цене, но большинство — 42% — совсем не готовы тратить больше.
Тему заботы об окружающей среде назвали важной 82% розничных клиентов ВТБ, при этом около 75% респондентов учитывают контекст заботы о ней при покупке товаров или услуг. 55% из них отдают предпочтение вещам, которые можно использовать долго, каждый третий приобретает товары местного производства, а 19% — органические и фермерские продукты. Еще по 15% покупают товары марок, позиционирующих себя как заботящиеся об экологии, стараются покупать товары с минимальной упаковкой или выбирают продукты, произведенные наиболее экологичным способом.