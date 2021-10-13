ВТБ назвал долю готовых отказаться от неэкологичных товаров россиян

В то же время платить за экотовары больше, чем за обычные, готов лишь каждый третий респондент. Только 4% таковых приобретают их независимо от стоимости и значительно переплачивают, тогда как еще 30% допускают небольшое превышение в цене. Почти четверть респондентов готовы выбрать более экологичный аналог только при сопоставимой с обычной продукцией цене, но большинство — 42% — совсем не готовы тратить больше.