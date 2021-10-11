Власти назвали срок введения ответственности бизнеса за ликвидацию эковреда

Чтобы предотвратить возможность перепродажи проблемных объектов фирмам-однодневкам, в России заработают механизмы контроля сделок. Так, при заключении сделки более чем за пять лет до конца срока эксплуатации новый собственник должен представить в соответствующий орган документы, подтверждающие его финансовую устойчивость. Если же отчуждение объекта происходит менее чем за пять лет до конца срока эксплуатации, новый собственник должен иметь одобренный экологической экспертизой план ликвидации и финансовое обеспечение.