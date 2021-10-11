Власти назвали срок введения ответственности бизнеса за ликвидацию эковреда
Закон, обязывающий предприятия ликвидировать последствия их негативного влияния на окружающую среду, начнет действовать в России с 1 сентября 2022 г., сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Соответствующую инициативу ранее вынесло на рассмотрение Минприроды. Сегодня она была поддержана на правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
«Казалось бы, накопил отходы — будь добр, ликвидируй. Но зачастую такое имущество либо продается, либо собственник объявляет себя банкротом. Тогда груз экологических проблем фактически ложится на плечи государства, всех налогоплательщиков. А прибыль с деятельности предприятия получает собственник, создавший экологические проблемы. Это ключевой природоохранный закон. Мы ликвидируем эту лазейку и на практике реализуем принцип «намусорил — убери за собой», — приводит слова Абрамченко пресс-служба правительства.
Мера затронет промышленные площадки и цеха крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятия, применяющие токсичные вещества, и объекты размещения наиболее опасных отходов. Владельцы подобного бизнеса должны будут за пять лет до окончания срока эксплуатации разработать план мероприятий по ликвидации экологического вреда от своей деятельности. У предприятий будет выбор — вывести объект из эксплуатации или реконструировать его и продлить срок эксплуатации. При этом мероприятия должна одобрить государственная экологическая экспертиза.
Если бизнесмены не ликвидируют последствия нанесенного окружающей среде вреда, им назначат компенсационный платеж в размере стоимости ликвидационных мероприятий. В случае неуплаты такового предприятию приостановят объявление о выплате и выплату дивидендов до момента уплаты компенсационного платежа или предоставления плана мероприятий с положительным заключением госэкоэкспертизы и соответствующим финансовым обеспечением.
Чтобы предотвратить возможность перепродажи проблемных объектов фирмам-однодневкам, в России заработают механизмы контроля сделок. Так, при заключении сделки более чем за пять лет до конца срока эксплуатации новый собственник должен представить в соответствующий орган документы, подтверждающие его финансовую устойчивость. Если же отчуждение объекта происходит менее чем за пять лет до конца срока эксплуатации, новый собственник должен иметь одобренный экологической экспертизой план ликвидации и финансовое обеспечение.