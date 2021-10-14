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В России хотят вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике

Ведомости

Рособрнадзор планирует вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике в качестве обязательного предмета для тех выпускников, которые планируют получить аттестат. Об этом сообщил 14 октября руководитель ведомства Анзор Музеев.

«Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его [предмет — Ведомости] для поступления в вуз. Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в вуз, если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат», - сказал он на всероссийской встрече с родителями школьников.

Музеев также заявил, что пока не планируется вводить новые дополнительные предметы в число обязательных ЕГЭ. По его словам, существующая система самодостаточна.

В этом году из-за коронавируса ЕГЭ сдавали только выпускники, которые собрались поступать в вузы. Для получения аттестата достаточно было сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. Обязательный ЕГЭ по базовой математике для одиннадцатиклассников был отменен, как и в 2020 г., профильную математику сдавали только те выпускники, которым экзамен необходим для поступления в вуз.

Сдача ЕГЭ для выпускников 11-х классов в 2022 г. пройдет в два этапа: досрочный (21 марта — 15 апреля) и основной (27 мая — 2 июля), который начнется с экзаменов по географии, литературе и химии.

14 сентября группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым предложила позволить учащимся самим решать, в какой форме проводить итоговую аттестацию — ЕГЭ или выпускных экзаменов. В июне «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому экзамен в формате ЕГЭ будут сдавать только поступающие в вузы, а в качестве итогового испытания в школы вернут государственные выпускные экзамены в традиционном формате.

В Рособрнадзоре заявили, что полный отказ от аттестации в формате ЕГЭ необоснован и может привести к снижению качества образования, однако решение о том, стоит ли оставлять ЕГЭ только для поступающих в вузы, еще не принято.

Ранее по теме: Рособрнадзор назвал необоснованной идею полного отказа от ЕГЭ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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