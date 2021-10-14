В России хотят вернуть сдачу ЕГЭ по базовой математике

«Наша позиция такая, чтобы вернуть базовую математику как обязательный предмет для тех, кто получает аттестат и не выбрал его [предмет — Ведомости] для поступления в вуз. Остальные ребята, которые выбрали математику для поступления в вуз, если они будут иметь положительный результат, также получат аттестат», - сказал он на всероссийской встрече с родителями школьников.