Рособрнадзор планирует вернуть экзамены в девятых классах в «допандемийный формат»

«Мы видим, что весь год прошлый выпуск надеялся на то, что экзамены отменят... Сейчас объявлять о том, что не будет экзаменов, я не хочу. Наше предложение, которое мы отдали на рассмотрение... Министерству просвещения, — вернуться к порядкам, которые были... Это два обязательных предмета и два предмета по выбору», — сообщил Музаев (цитата по «РИА Новости»).