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Рособрнадзор планирует вернуть экзамены в девятых классах в «допандемийный формат»

Ведомости

Рособрнадзор планирует провести выпускные экзамены для 9 классов в 2022 г. в традиционном формате: два обязательных экзамена по математике и русскому языку и два экзамена по выбору, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Для выпускников 11 классов планируется вернуть ЕГЭ по математике базового уровня.

«Мы видим, что весь год прошлый выпуск надеялся на то, что экзамены отменят... Сейчас объявлять о том, что не будет экзаменов, я не хочу. Наше предложение, которое мы отдали на рассмотрение... Министерству просвещения, — вернуться к порядкам, которые были... Это два обязательных предмета и два предмета по выбору», — сообщил Музаев (цитата по «РИА Новости»).

Он допустил возможность переноса досрочного периода проведения ЕГЭ с весны на основной период экзаменов, если ситуация по коронавирусу весной будет сложной. Выпускники, которые будут на самоизоляции во время проведения экзаменов, смогут сдать их во второй волне. Музаев добавил, что Рособрнадзор и Минпросвещения не планируют вводить новые обязательные предметы на ЕГЭ.

В 2020 г. из-за пандемии коронавируса срок сдачи ЕГЭ был перенесен с июня на июль, в августе прошла вторая волна сдачи экзаменов. Экзамены для выпускников 9 классов были отменены. В этом году ученики 9 классов сдавали два обязательных экзамена. Ранее предлагалось сделать обязательными ЕГЭ по иностранному языку и истории. Минпросвещения отказалось от обязательного иностранного языка.

Ранее по теме: На Ямале осенние каникулы в школах продлили из-за ОРВИ и COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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