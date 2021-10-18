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Маткапитал на первого ребенка получили 770 000 семей

Ведомости

Материнский капитал при рождении первого ребенка получили 770 000 российских семей с 2020 г., сообщил министр труда и соцразвития Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«В 2020 г. материнский капитал начал предоставляться на первого ребенка в семье. И хочу сказать, что на данный момент этой возможностью воспользовались уже 770 000. семей», — сообщил министр (цитата по ТАСС).

Программа маткапитала начала действовать в 2007 г., тогда выплату могли получить семьи, в которых родился второй или последующий ребенок. С 2020 г. право на маткапитал получили семьи, в которых первенец родился с 1 января 2020 г. 

В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что размер материнского капитала в 2022 г. вырастет до 503 237 руб. на первого ребенка, в 2024 г. – до 544 301 руб. Маткапитал при рождении второго ребенка в 2022 г. составит 665 009 руб., в 2024 – 719 274 руб. В 2022-2024 гг. из бюджета будет выделено 1,6 трлн руб. на маткапитал. В этом году размер маткапитала составляет 483 800 руб. на первого ребенка и 639 400 руб. на второго. 

12 октября президент России Владимир Путин предложил индексировать маткапитал в зависимости от фактической, а не прогнозной инфляции, с 2022 г. Он попросил депутатов Госдумы, перед которыми в тот момент выступал, принять соответствующие поправки в законодательство.

Ранее по теме: В Минтруде заявили об индексации маткапитала с учетом фактической инфляции в 2022 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных