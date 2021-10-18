Маткапитал на первого ребенка получили 770 000 семей
Материнский капитал при рождении первого ребенка получили 770 000 российских семей с 2020 г., сообщил министр труда и соцразвития Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«В 2020 г. материнский капитал начал предоставляться на первого ребенка в семье. И хочу сказать, что на данный момент этой возможностью воспользовались уже 770 000. семей», — сообщил министр (цитата по ТАСС).
Программа маткапитала начала действовать в 2007 г., тогда выплату могли получить семьи, в которых родился второй или последующий ребенок. С 2020 г. право на маткапитал получили семьи, в которых первенец родился с 1 января 2020 г.
В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что размер материнского капитала в 2022 г. вырастет до 503 237 руб. на первого ребенка, в 2024 г. – до 544 301 руб. Маткапитал при рождении второго ребенка в 2022 г. составит 665 009 руб., в 2024 – 719 274 руб. В 2022-2024 гг. из бюджета будет выделено 1,6 трлн руб. на маткапитал. В этом году размер маткапитала составляет 483 800 руб. на первого ребенка и 639 400 руб. на второго.
12 октября президент России Владимир Путин предложил индексировать маткапитал в зависимости от фактической, а не прогнозной инфляции, с 2022 г. Он попросил депутатов Госдумы, перед которыми в тот момент выступал, принять соответствующие поправки в законодательство.