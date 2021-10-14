В Минтруде заявили об индексации маткапитала с учетом фактической инфляции в 2022 году

В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что размер материнского капитала в 2022 г. вырастет до 503 237 руб. на первого ребенка, в 2024 г. – до 544 301 руб. Маткапитал при рождении второго ребенка в 2022 г. составит 665 009 руб., в 2024 – 719 274 руб. В 2022-2024 гг. из бюджета будет выделено 1,6 трлн руб. на маткапитал. В этом году размер маткапитала составляет 483 800 руб. на первого ребенка и 639 400 руб. на второго.