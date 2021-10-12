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Путин предложил индексировать маткапитал по фактической инфляции

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил ввести индексацию материнского капитала на основании фактической, а не прогнозной инфляции. Об этом глава государства заявил на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Более высокая инфляция, конечно же, бьет по менее обеспеченным группам населения. Мы должны, конечно же, это понимать, знать и должными образом на это реагировать. Напомню в этой связи, что социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, должны быть в 2022 г. проиндексированы по фактической инфляции. Обращаю внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей», — сказал президент. 

По его словам, согласно действующему законодательству, материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. «Предлагаю с 2022 г. также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», — отметил Путин. 

В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что размер материнского капитала в 2022 г. вырастет до 503 237 руб. на первого ребенка, в 2024 г. – до 544 301 руб. Маткапитал при рождении второго ребенка в 2022 г. составит 665 009 руб., в 2024 – 719 274 руб. В 2022-2024 гг. из бюджета будет выделено 1,6 трлн руб. на маткапитал. В этом году размер маткапитала составляет 483 800 руб. на первого ребенка и 639 400 руб. на второго. 

Ранее Минтруд сообщил, что с 2022 г. маткапитал смогут получить отцы детей, рожденных от суррогатных матерей. Законопроект поступит в правительство 29 сентября, в Госдуму – до конца года. В конце июня этого года Конституционный суд признал право на получение материнского капитала отцами, которые воспитывают в браке детей от суррогатных матерей. КС заявил, что федеральным властям следует внести в законодательство соответствующие изменения.

Ранее по теме: Минтруд изучит возможность ежегодных выплат на сборы к школе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных