Путин предложил индексировать маткапитал по фактической инфляции
Президент России Владимир Путин предложил ввести индексацию материнского капитала на основании фактической, а не прогнозной инфляции. Об этом глава государства заявил на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Более высокая инфляция, конечно же, бьет по менее обеспеченным группам населения. Мы должны, конечно же, это понимать, знать и должными образом на это реагировать. Напомню в этой связи, что социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, должны быть в 2022 г. проиндексированы по фактической инфляции. Обращаю внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей», — сказал президент.
По его словам, согласно действующему законодательству, материнский капитал индексируется по прогнозной инфляции. «Предлагаю с 2022 г. также перейти на индексацию материнского капитала не по прогнозной, а по фактической инфляции за предыдущий год», — отметил Путин.
В сентябре вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что размер материнского капитала в 2022 г. вырастет до 503 237 руб. на первого ребенка, в 2024 г. – до 544 301 руб. Маткапитал при рождении второго ребенка в 2022 г. составит 665 009 руб., в 2024 – 719 274 руб. В 2022-2024 гг. из бюджета будет выделено 1,6 трлн руб. на маткапитал. В этом году размер маткапитала составляет 483 800 руб. на первого ребенка и 639 400 руб. на второго.
Ранее Минтруд сообщил, что с 2022 г. маткапитал смогут получить отцы детей, рожденных от суррогатных матерей. Законопроект поступит в правительство 29 сентября, в Госдуму – до конца года. В конце июня этого года Конституционный суд признал право на получение материнского капитала отцами, которые воспитывают в браке детей от суррогатных матерей. КС заявил, что федеральным властям следует внести в законодательство соответствующие изменения.