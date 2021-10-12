Путин предложил индексировать маткапитал по фактической инфляции

«Более высокая инфляция, конечно же, бьет по менее обеспеченным группам населения. Мы должны, конечно же, это понимать, знать и должными образом на это реагировать. Напомню в этой связи, что социальные выплаты, которые финансируются из федерального бюджета, должны быть в 2022 г. проиндексированы по фактической инфляции. Обращаю внимание депутатов и правительства на достаточность средств в бюджете для реализации этих целей», — сказал президент.