Власти утвердили правила блокировки связи в тюрьмах и СИЗО
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке блокировки сотовой связи в тюрьмах и следственных изоляторах (СИЗО) по запросу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Если ФСИН выявит факт использования подозреваемым, обвиняемым или осужденным, находящимся в тюрьме или СИЗО, сотовой связи, она вправе обратиться к оператору с требованием заблокировать номер заключенного. Решение о необходимости прекращения оказания арестованному мобильных услуг руководитель ведомства должен принять в течение суток после того, как узнает об инциденте, и направить соответствующее заявление оператору по электронной почте или в письменной форме.
Оператор, в свою очередь, обязан заблокировать указанного абонента в течение трех суток после получения требования ФСИН. После блокировки ему нужно будет сообщить ведомству об исполнении решения в течение 12 часов.
Закон об отключении связи в тюрьмах и СИЗО президент России Владимир Путин подписал 9 марта этого года. Как пояснял один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, при помощи мобильных телефонов осужденные могут не только «совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки» и данную деятельность необходимо пресекать.