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Власти утвердили правила блокировки связи в тюрьмах и СИЗО

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке блокировки сотовой связи в тюрьмах и следственных изоляторах (СИЗО) по запросу Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Если ФСИН выявит факт использования подозреваемым, обвиняемым или осужденным, находящимся в тюрьме или СИЗО, сотовой связи, она вправе обратиться к оператору с требованием заблокировать номер заключенного. Решение о необходимости прекращения оказания арестованному мобильных услуг руководитель ведомства должен принять в течение суток после того, как узнает об инциденте, и направить соответствующее заявление оператору по электронной почте или в письменной форме.

Оператор, в свою очередь, обязан заблокировать указанного абонента в течение трех суток после получения требования ФСИН. После блокировки ему нужно будет сообщить ведомству об исполнении решения в течение 12 часов. 

Закон об отключении связи в тюрьмах и СИЗО президент России Владимир Путин подписал 9 марта этого года. Как пояснял один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, при помощи мобильных телефонов осужденные могут не только «совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки» и данную деятельность необходимо пресекать. 

Ранее по теме: Путин подписал закон об отключении мобильной связи в тюрьмах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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