Власти утвердили правила блокировки связи в тюрьмах и СИЗО

Если ФСИН выявит факт использования подозреваемым, обвиняемым или осужденным, находящимся в тюрьме или СИЗО, сотовой связи, она вправе обратиться к оператору с требованием заблокировать номер заключенного. Решение о необходимости прекращения оказания арестованному мобильных услуг руководитель ведомства должен принять в течение суток после того, как узнает об инциденте, и направить соответствующее заявление оператору по электронной почте или в письменной форме.