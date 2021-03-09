Мобильных операторов обязали отключать связь в тюрьмах по просьбе ФСИН
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности мобильных операторов отключать связь в колониях и тюрьмах по просьбе федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вводит механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы, поскольку осужденным, находящимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешено иметь средства связи. За попытку доставки средств мобильной связи в такие учреждения предусмотрена административная ответственность.
Теперь операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, при получении письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.
Авторами закона являются руководители трех думских комитетов Василий Пискарев, Александр Хинштейн и Павел Крашенинников. По мнению авторов документа, оперативная блокировка сим-карт поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов.