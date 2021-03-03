Совфед одобрил закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах
Совет Федерации одобрил закон об обязанности сотовых операторов отключать связь в тюрьмах по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передает ТАСС.
Законопроект предлагает ввести механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы, поскольку осужденным, находящимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешено иметь средства связи. За попытку доставки средств мобильной связи в такие учреждения предусмотрена административная ответственность.
Согласно законопроекту, операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, при получении письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.
Ранее законопроект был одобрен Госдумой в третьем чтении. Инициативу внесли руководители трех думских комитетов Василий Пискарев, Александр Хинштейн и Павел Крашенинников. По мнению авторов документа, оперативная блокировка сим-карт поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов.