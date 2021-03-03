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Совфед одобрил закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах

Ведомости

Совет Федерации одобрил закон об обязанности сотовых операторов отключать связь в тюрьмах по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передает ТАСС.

Законопроект предлагает ввести механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы, поскольку осужденным, находящимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешено иметь средства связи. За попытку доставки средств мобильной связи в такие учреждения предусмотрена административная ответственность.

Согласно законопроекту, операторы будут обязаны прекратить оказание услуг по номерам, которые используются осужденными в тюрьмах, при получении письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.

Ранее законопроект был одобрен Госдумой в третьем чтении. Инициативу внесли руководители трех думских комитетов Василий Пискарев, Александр Хинштейн и Павел Крашенинников. По мнению авторов документа, оперативная блокировка сим-карт поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов.

Ранее по теме: Госдума приняла закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных