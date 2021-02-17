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Госдума приняла закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах

Ведомости

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об обязанности сотовых операторов отключать связь в тюрьмах по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает ввести механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы, поскольку осужденным, находящимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешено иметь средства связи. За попытку доставки средств мобильной связи в такие учреждения предусмотрена административная ответственность.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект в сентябре прошлого года. Одним из авторов инициативы является глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»). По его словам, при помощи мобильных телефонов осужденные могут не только «совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки». По его мнению, принятие поправок позволит этого избежать.

Согласно документу, сотовые операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров абонентов, если получат соответствующие заявления от руководителя исправительного учреждения.

Ранее по теме: В Госдуме поддержали предложение обязать операторов блокировать связь в тюрьмах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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