Госдума приняла закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об обязанности сотовых операторов отключать связь в тюрьмах по просьбе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Законопроект предлагает ввести механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы, поскольку осужденным, находящимся в исправительных учреждениях, а также подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешено иметь средства связи. За попытку доставки средств мобильной связи в такие учреждения предусмотрена административная ответственность.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект в сентябре прошлого года. Одним из авторов инициативы является глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»). По его словам, при помощи мобильных телефонов осужденные могут не только «совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки». По его мнению, принятие поправок позволит этого избежать.
Согласно документу, сотовые операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров абонентов, если получат соответствующие заявления от руководителя исправительного учреждения.