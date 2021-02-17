Госдума приняла закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект в сентябре прошлого года. Одним из авторов инициативы является глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»). По его словам, при помощи мобильных телефонов осужденные могут не только «совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки». По его мнению, принятие поправок позволит этого избежать.