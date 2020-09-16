В Госдуме поддержали предложение обязать операторов блокировать связь в тюрьмах

О том, что Хинштейн предложил поправки по ограничению использования сотовой связи в местах лишения свободы, сообщал в ноябре прошлого года РБК. Депутат подтвердил изданию, что законопроект был согласован с Минкомсвязи. Согласно документу, сотовые операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров абонентов, если получат соответствующие заявления от руководителя исправительного учреждения. По словам Хинштейна, при помощи мобильных телефонов осужденные могут не только «совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки». По его мнению, принятие поправок позволит этого избежать.