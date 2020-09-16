В Госдуме поддержали предложение обязать операторов блокировать связь в тюрьмах
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект об обязанности операторов блокировать сотовые номера в тюрьмах, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»). Комитет также рекомендовал нижней палате принять его в первом чтении.
«Комитет единогласно поддержал к 1-му чтению нашу инициативу о блокировке сотовых телефонов в местах лишения свободы», — написал Хинштейн в Twitter. По его словам, алгоритм заключается в том, чтобы технические средства выявляли телефонные номера, работающие в колонии, а затем их направляли операторам сотовой связи, которые должны быть заблокированы.
О том, что Хинштейн предложил поправки по ограничению использования сотовой связи в местах лишения свободы, сообщал в ноябре прошлого года РБК. Депутат подтвердил изданию, что законопроект был согласован с Минкомсвязи. Согласно документу, сотовые операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров абонентов, если получат соответствующие заявления от руководителя исправительного учреждения. По словам Хинштейна, при помощи мобильных телефонов осужденные могут не только «совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки». По его мнению, принятие поправок позволит этого избежать.
По словам Хинштейна, при помощи мобильных телефонов осужденные могут не только «совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки». По его мнению, принятие поправок позволит этого избежать.