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В Госдуме поддержали предложение обязать операторов блокировать связь в тюрьмах

Ведомости

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект об обязанности операторов блокировать сотовые номера в тюрьмах, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн («Единая Россия»). Комитет также рекомендовал нижней палате принять его в первом чтении.

«Комитет единогласно поддержал к 1-му чтению нашу инициативу о блокировке сотовых телефонов в местах лишения свободы», — написал Хинштейн в Twitter. По его словам, алгоритм заключается в том, чтобы технические средства выявляли телефонные номера, работающие в колонии, а затем их направляли операторам сотовой связи, которые должны быть заблокированы.

О том, что Хинштейн предложил поправки по ограничению использования сотовой связи в местах лишения свободы, сообщал в ноябре прошлого года РБК. Депутат подтвердил изданию, что законопроект был согласован с Минкомсвязи. Согласно документу, сотовые операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров абонентов, если получат соответствующие заявления от руководителя исправительного учреждения. По словам Хинштейна, при помощи мобильных телефонов осужденные могут не только «совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки». По его мнению, принятие поправок позволит этого избежать.

По словам Хинштейна, при помощи мобильных телефонов осужденные могут не только «совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки». По его мнению, принятие поправок позволит этого избежать.

Ранее по теме: РБК: депутат Госдумы предложил блокировать сотовую связь для заключенных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных