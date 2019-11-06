Технологии

Новости

РБК: депутат Госдумы предложил блокировать сотовую связь для заключенных

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн («Единая Россия») разработал поправки по ограничению использования сотовой связи в метах лишения свободы, пишет РБК со ссылкой на данные замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Иванова.

Согласно законопроекту, сотовые операторы будут обязаны прекратить оказание услуг для номеров абонентов, если получат соответствующие заявления от руководителя исправительного учреждения. Хинштейн сообщил изданию, что законопроект был согласован с Минкомсвязи. Иванов подтвердил, что ведомство предварительно и с оговорками поддержала эту инициативу.

По словам депутата, при помощи мобильных телефонов осужденные могут не только «совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки». По его мнению, принятие поправок позволит этого избежать.