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Попова назвала введение в регионах QR-кодов недостаточной мерой

Ведомости

Введения QR-кодов в российских регионах недостаточно для борьбы с коронавирусом, нужно принимать больше мер, заявила главный санитарный врач Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 

«Я бы хотела отметить, что принимаемые сегодня меры (к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию) недостаточны, потому что развитие эпидситуации требует гораздо более быстрого реагирования и гораздо большего объема принимаемых мер», — сказала Попова.

Она отметила, что в 28 регионах QR-коды введены для культурно-развлекательных мероприятий, в 25 — на объектах общественного питания, в 28 — при проведении спортивных мероприятий, в 19 субъектах — для гостиниц и в семи субъектах — для торговых центров. Однако некоторые регионы вводят такое требование некорректно. Например, посетители торговых центров должны показать QR-код на кассе магазина, но ходить по торговому центру и общаться с окружающими они могут свободно.

«Хочу предостеречь руководителей субъектов от такого рода решений. Они малоэффективны. Решение вроде бы принято, а развитие ситуации будет продолжаться», — подчеркнула Попова.

За последние сутки в России выявлено 33 740 случаев заражения коронавирусом. 19 октября установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса — 1015 человек. Несколько десятков регионов ввели обязательную вакцинацию для работников отдельных сфер, которые часто контактируют с людьми. По мнению властей, вакцинация от коронавируса поможет снизить его распространение. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, более 51 млн россиян сделали прививки первым компонентом вакцины, вторым — около 47,6 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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