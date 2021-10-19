Попова назвала введение в регионах QR-кодов недостаточной мерой
Введения QR-кодов в российских регионах недостаточно для борьбы с коронавирусом, нужно принимать больше мер, заявила главный санитарный врач Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
«Я бы хотела отметить, что принимаемые сегодня меры (к сожалению, всего 28 субъектов пришли к QR-кодированию) недостаточны, потому что развитие эпидситуации требует гораздо более быстрого реагирования и гораздо большего объема принимаемых мер», — сказала Попова.
Она отметила, что в 28 регионах QR-коды введены для культурно-развлекательных мероприятий, в 25 — на объектах общественного питания, в 28 — при проведении спортивных мероприятий, в 19 субъектах — для гостиниц и в семи субъектах — для торговых центров. Однако некоторые регионы вводят такое требование некорректно. Например, посетители торговых центров должны показать QR-код на кассе магазина, но ходить по торговому центру и общаться с окружающими они могут свободно.
«Хочу предостеречь руководителей субъектов от такого рода решений. Они малоэффективны. Решение вроде бы принято, а развитие ситуации будет продолжаться», — подчеркнула Попова.
За последние сутки в России выявлено 33 740 случаев заражения коронавирусом. 19 октября установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса — 1015 человек. Несколько десятков регионов ввели обязательную вакцинацию для работников отдельных сфер, которые часто контактируют с людьми. По мнению властей, вакцинация от коронавируса поможет снизить его распространение. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, более 51 млн россиян сделали прививки первым компонентом вакцины, вторым — около 47,6 млн.