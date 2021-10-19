Попова назвала введение в регионах QR-кодов недостаточной мерой

Она отметила, что в 28 регионах QR-коды введены для культурно-развлекательных мероприятий, в 25 — на объектах общественного питания, в 28 — при проведении спортивных мероприятий, в 19 субъектах — для гостиниц и в семи субъектах — для торговых центров. Однако некоторые регионы вводят такое требование некорректно. Например, посетители торговых центров должны показать QR-код на кассе магазина, но ходить по торговому центру и общаться с окружающими они могут свободно.