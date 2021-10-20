В нерабочие дни перепись населения будет проходить в обычном режиме
Всероссийская перепись населения во время нерабочих дней, объявленных президентом Владимиром Путиным в России с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с ковидом, продолжится в обычном режиме, сообщил «Ведомостям» представитель Росстата.
Меры безопасности при этом усилят: переписчики будут использовать средства индивидуальной защиты и регулярно сдавать тесты на коронавирус. Периодичность тестирований в ближайшее время определит Роспотребнадзор, пояснили в пресс-службе статистического ведомства.
Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября до 14 ноября, а в труднодоступных районах – до 20 декабря.
Жители России могут поучаствовать в переписи разными способами: можно будет дождаться переписчика у себя дома или заполнить электронную анкету в МФЦ.
Также с 15 октября по 8 ноября жители России смогут самостоятельно пройти перепись с помощью портала Госуслуг, заполнив анкету на себя и членов семьи. «Это самый безопасный из способов [в условиях пандемии]», – сказали в пресс-службе Росстата.
20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. В регионах с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября.