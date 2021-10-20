В нерабочие дни перепись населения будет проходить в обычном режиме

Также с 15 октября по 8 ноября жители России смогут самостоятельно пройти перепись с помощью портала Госуслуг, заполнив анкету на себя и членов семьи. «Это самый безопасный из способов [в условиях пандемии]», – сказали в пресс-службе Росстата.