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В нерабочие дни перепись населения будет проходить в обычном режиме

Ведомости

Всероссийская перепись населения во время нерабочих дней, объявленных президентом Владимиром Путиным в России с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с ковидом, продолжится в обычном режиме, сообщил «Ведомостям» представитель Росстата.

Меры безопасности при этом усилят: переписчики будут использовать средства индивидуальной защиты и регулярно сдавать тесты на коронавирус. Периодичность тестирований в ближайшее время определит Роспотребнадзор, пояснили в пресс-службе статистического ведомства.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября до 14 ноября, а в труднодоступных районах – до 20 декабря.

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Жители России могут поучаствовать в переписи разными способами: можно будет дождаться переписчика у себя дома или заполнить электронную анкету в МФЦ.

Также с 15 октября по 8 ноября жители России смогут самостоятельно пройти перепись с помощью портала Госуслуг, заполнив анкету на себя и членов семьи. «Это самый безопасный из способов [в условиях пандемии]», – сказали в пресс-службе Росстата.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. В регионах с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом режим нерабочих дней может начаться уже 23 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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