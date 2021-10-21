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В мэрии Москвы рассказали о режиме работы транспорта в нерабочие дни

Ведомости

График работы и интенсивность движения общественного транспорта в Москве в нерабочие дни сохранятся в прежнем виде, сообщил департамент транспорта московской мэрии.

«Во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября Московский транспорт будет работать в таком же графике и с такой же интенсивностью, как и обычно. Мы в полном объёме сохраним интервалы движения поездов метро, пригородных ж/д и наземного транспорта, чтобы вы могли соблюдать социальную дистанцию», — говорится в сообщении департамента, опубликованном в Telegram.

Сохранение прежней интенсивности движения позволит соблюдать социальную дистанцию. Сотрудники московского транспорта проводят усиленную дезинфекцию. Тем не менее, Дептранс обратился к гражданам с призывом не ездить по городу без крайней необходимости.

«Проведите эти дни на свежем воздухе, в парке возле дома или на даче, а затем город сможет вернуться к обычной жизни. Если ехать всё-таки нужно, соблюдайте все меры безопасности, надевайте маски и перчатки и обрабатывайте руки санитайзерами», — отмечается в сообщении.

Вчера президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября.

В Москве нерабочие дни начнутся раньше — 28 октября. В этот период в столице будут действовать ограничения: в частности, временно прекратят работу предприятия торговли, общепита, спорта, развлечений и отдыха, кинотеатры. В школах и детсадах будут объявлены каникулы. Также московские власти вводят требование о предъявлении QR-кодов для посещения театров, музеев, концертов, культурных и зрелищных мероприятий.

Кроме того, с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны будут перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе всех людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Компании сферы услуг должны вакцинировать от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 января. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями с 25 октября по 25 февраля должны самоизолироваться дома или на даче. Не изолироваться могут те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им в последние полгода.

Ранее по теме: Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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