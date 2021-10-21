В мэрии Москвы рассказали о режиме работы транспорта в нерабочие дни
График работы и интенсивность движения общественного транспорта в Москве в нерабочие дни сохранятся в прежнем виде, сообщил департамент транспорта московской мэрии.
«Во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября Московский транспорт будет работать в таком же графике и с такой же интенсивностью, как и обычно. Мы в полном объёме сохраним интервалы движения поездов метро, пригородных ж/д и наземного транспорта, чтобы вы могли соблюдать социальную дистанцию», — говорится в сообщении департамента, опубликованном в Telegram.
Сохранение прежней интенсивности движения позволит соблюдать социальную дистанцию. Сотрудники московского транспорта проводят усиленную дезинфекцию. Тем не менее, Дептранс обратился к гражданам с призывом не ездить по городу без крайней необходимости.
«Проведите эти дни на свежем воздухе, в парке возле дома или на даче, а затем город сможет вернуться к обычной жизни. Если ехать всё-таки нужно, соблюдайте все меры безопасности, надевайте маски и перчатки и обрабатывайте руки санитайзерами», — отмечается в сообщении.
Вчера президент России Владимир Путин подписал указ об установлении по всей стране нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением за сотрудниками заработной платы для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. Отмечалось, что при необходимости региональные власти могут продлить данную меру или реализовать ее раньше — уже с 23 октября.
В Москве нерабочие дни начнутся раньше — 28 октября. В этот период в столице будут действовать ограничения: в частности, временно прекратят работу предприятия торговли, общепита, спорта, развлечений и отдыха, кинотеатры. В школах и детсадах будут объявлены каникулы. Также московские власти вводят требование о предъявлении QR-кодов для посещения театров, музеев, концертов, культурных и зрелищных мероприятий.
Кроме того, с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны будут перевести на удаленку не менее 30% сотрудников, в том числе всех людей старше 60 лет и пациентов с хроническими заболеваниями. Компании сферы услуг должны вакцинировать от коронавируса не менее 80% сотрудников до 1 января. Пожилые москвичи и люди с хроническими заболеваниями с 25 октября по 25 февраля должны самоизолироваться дома или на даче. Не изолироваться могут те, кто сделал прививку от коронавируса или переболел им в последние полгода.