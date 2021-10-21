Израиль откроет границы для вакцинированных туристов с 1 ноября

При этом, если с момента завершения курса вакцинации прошло более 180 дней, въехать в Израиль будет уже нельзя. Однако можно ревакцинироваться. В этом случае срок для получения разрешения на въезд также составляет семь или 14 дней в зависимости от препарата. Кроме того, в Израиль будут допущены туристы, переболевшие COVID-19.