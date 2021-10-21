Израиль откроет границы для вакцинированных туристов с 1 ноября
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц утвердили новую политику, согласно которой привившиеся от COVID-19 туристы с 1 ноября смогут въезжать в страну, сообщает газета Haaretz. Норма распространяется на людей, вакцинированных препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Люди, получившие вакцину от Pfizer/Biontech, смогут въехать в Израиль спустя минимум семь дней после второй прививки. В случае с препаратами от Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson, Sinovac или Sinopharm этот срок составляет 14 дней.
При этом, если с момента завершения курса вакцинации прошло более 180 дней, въехать в Израиль будет уже нельзя. Однако можно ревакцинироваться. В этом случае срок для получения разрешения на въезд также составляет семь или 14 дней в зависимости от препарата. Кроме того, в Израиль будут допущены туристы, переболевшие COVID-19.
По данным The Times of Israel, министры решили не признавать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Однако Беннет попросил еще несколько дней, чтобы обдумать этот вопрос. Как предполагает издание, о признании препарата он может объявить во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 22 октября.
При этом в Израиль не смогут въехать иностранцы из «красных» стран — где фиксируется высокий уровень заражений коронавирусом. Это касается также государств, где наблюдается вспышка нового варианта вируса AY4.2. О его широком распространении в Великобритании 19 октября сообщила Financial Times со ссылкой на ученых.
Ранее, 18 октября, «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщили, что пилотный проект, позволяющий туристам, привившимся «Спутником V», въезжать в Израиль, представят Беннету в среду. Отмечалось, что документ, вероятнее всего, утвердят.
По данным минздрава Израиля, за сутки в стране выявили 1045 новых случаев коронавируса, скончались 7 пациентов с COVID-19. Общее число заболевших за время пандемии составляет 1 320 563 млн человек, умерших — 8030.