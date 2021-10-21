Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Израиль откроет границы для вакцинированных туристов с 1 ноября

Ведомости

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц утвердили новую политику, согласно которой привившиеся от COVID-19 туристы с 1 ноября смогут въезжать в страну, сообщает газета Haaretz. Норма распространяется на людей, вакцинированных препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Люди, получившие вакцину от Pfizer/Biontech, смогут въехать в Израиль спустя минимум семь дней после второй прививки. В случае с препаратами от Moderna, Astrazeneca, Johnson & Johnson, Sinovac или Sinopharm этот срок составляет 14 дней. 

При этом, если с момента завершения курса вакцинации прошло более 180 дней, въехать в Израиль будет уже нельзя. Однако можно ревакцинироваться. В этом случае срок для получения разрешения на въезд также составляет семь или 14 дней в зависимости от препарата. Кроме того, в Израиль будут допущены туристы, переболевшие COVID-19. 

По данным The Times of Israel, министры решили не признавать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Однако Беннет попросил еще несколько дней, чтобы обдумать этот вопрос. Как предполагает издание, о признании препарата он может объявить во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 22 октября.

При этом в Израиль не смогут въехать иностранцы из «красных» стран — где фиксируется высокий уровень заражений коронавирусом. Это касается также государств, где наблюдается вспышка нового варианта вируса AY4.2. О его широком распространении в Великобритании 19 октября сообщила Financial Times со ссылкой на ученых. 

Ранее, 18 октября, «РИА Новости» со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщили, что пилотный проект, позволяющий туристам, привившимся «Спутником V», въезжать в Израиль, представят Беннету в среду. Отмечалось, что документ, вероятнее всего, утвердят.

По данным минздрава Израиля, за сутки в стране выявили 1045 новых случаев коронавируса, скончались 7 пациентов с COVID-19. Общее число заболевших за время пандемии составляет 1 320 563 млн человек, умерших — 8030.

Ранее по теме: В России обнаружен новый вариант дельта-штамма коронавируса AY.4.2

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных