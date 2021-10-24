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Правительство выделит из бюджета средства на поддержку цирков

Ведомости

Государственные цирки получат из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов, которые учреждения понесут из-за принятых в связи с коронавирусом ограничительных мер. О выделении Минкультуры бюджетных ассигнований сообщается в решении правительства, принятом на заседании кабмина 22 октября.

Мера позволит компенсировать первоочередные расходы государственных цирковых организаций, говорится в тексте решения. Циркам выделят средства на выплату заработных плат, содержание имущественного комплекса, социальные выплаты, налоги и другие обязательные платежи «в условиях снижения их доходов в связи с ограничениями, введенными из-за распространения новой коронавирусной инфекции».

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Ранее Банк России выделил 60 млрд руб. на выдачу льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) из отраслей, признанных наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса. В перечень наиболее подверженных негативному влиянию временных противоэпидемических мер входят спортивная, гостиничная и культурная сферы, общепит, допобразование, бытовые услуги, организации досуга и развлечений и некоторые другие.

В России дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими, в этот период в Москве и Санкт-Петербурге не будут работать заведения общепита, непродовольственные магазины, кинотеатры, фитнес-клубы и другие объекты. По всей стране будут закрыты учреждения культуры, кроме музеев и театров. Отдельные меры по борьбе с распространением коронавируса принимают в регионах, в их числе — введение QR-кодов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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