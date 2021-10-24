Правительство выделит из бюджета средства на поддержку цирков
Государственные цирки получат из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов, которые учреждения понесут из-за принятых в связи с коронавирусом ограничительных мер. О выделении Минкультуры бюджетных ассигнований сообщается в решении правительства, принятом на заседании кабмина 22 октября.
Мера позволит компенсировать первоочередные расходы государственных цирковых организаций, говорится в тексте решения. Циркам выделят средства на выплату заработных плат, содержание имущественного комплекса, социальные выплаты, налоги и другие обязательные платежи «в условиях снижения их доходов в связи с ограничениями, введенными из-за распространения новой коронавирусной инфекции».
Ранее Банк России выделил 60 млрд руб. на выдачу льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) из отраслей, признанных наиболее пострадавшими от пандемии коронавируса. В перечень наиболее подверженных негативному влиянию временных противоэпидемических мер входят спортивная, гостиничная и культурная сферы, общепит, допобразование, бытовые услуги, организации досуга и развлечений и некоторые другие.
В России дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими, в этот период в Москве и Санкт-Петербурге не будут работать заведения общепита, непродовольственные магазины, кинотеатры, фитнес-клубы и другие объекты. По всей стране будут закрыты учреждения культуры, кроме музеев и театров. Отдельные меры по борьбе с распространением коронавируса принимают в регионах, в их числе — введение QR-кодов.