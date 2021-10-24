Правительство выделит из бюджета средства на поддержку цирков

В России дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими, в этот период в Москве и Санкт-Петербурге не будут работать заведения общепита, непродовольственные магазины, кинотеатры, фитнес-клубы и другие объекты. По всей стране будут закрыты учреждения культуры, кроме музеев и театров. Отдельные меры по борьбе с распространением коронавируса принимают в регионах, в их числе — введение QR-кодов.