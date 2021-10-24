Минздрав одобрил использование вакцины «Спутник V» кормящими женщинами
Министерство здравоохранения России исключило грудное вскармливание из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V». Разработчик препарата уже внес изменения в инструкцию, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.
«Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь, и отрадно, что теперь ограничения по вакцинации для них сняты. Профессиональные сообщества специалистов по профилактической медицине и врачей-педиатров с воодушевлением восприняли эту долгожданную новость, поскольку теперь мы сможем эффективно защитить от тяжелого течения коронавирусной инфекции еще один важный для нас контингент», — сообщил изданию Токарев.
«Спутник V» по-прежнему нельзя ставить людям с гиперчувствительностью к компоненту вакцины, с тяжелыми аллергическими реакциями в прошлом, с острыми хроническими заболеваниями, несовершеннолетним, а также тем, у кого возникли тяжелые поствакцинальные осложнения.
Ранее Центр имени Гамалеи — разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» — сообщил, что использовать препарат при беременности можно, когда «ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода». Исследования на животных не выявили отрицательного воздействия вакцины на беременность, но препарат запретили использовать в период грудного вскармливания.
В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса беременных и кормящих женщин. По мнению ВОЗ, прививки от коронавируса нужно делать в первую очередь беременным женщинам старшего возраста и женщинам с сопутствующими заболеваниями.
Краткосрочные исследования также показали, что вакцинация кормящих матерей не представляет риска для младенцев.
Разработчики «Спутника V» в августе просили минздрав разрешить вакцинацию кормящих женщин, писал «Интекфакс». Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что решение важно не только для матерей, но и грудничков, которые ничем не защищены, «кроме молока матери и антител, которые там плавают».