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Минздрав одобрил использование вакцины «Спутник V» кормящими женщинами

Ведомости

Министерство здравоохранения России исключило грудное вскармливание из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V». Разработчик препарата уже внес изменения в инструкцию, рассказал URA.RU главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

«Мамам, кормящим грудью, стоит привиться в первую очередь, и отрадно, что теперь ограничения по вакцинации для них сняты. Профессиональные сообщества специалистов по профилактической медицине и врачей-педиатров с воодушевлением восприняли эту долгожданную новость, поскольку теперь мы сможем эффективно защитить от тяжелого течения коронавирусной инфекции еще один важный для нас контингент», — сообщил изданию Токарев.

«Спутник V» по-прежнему нельзя ставить людям с гиперчувствительностью к компоненту вакцины, с тяжелыми аллергическими реакциями в прошлом, с острыми хроническими заболеваниями, несовершеннолетним, а также тем, у кого возникли тяжелые поствакцинальные осложнения. 

Ранее по теме: Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа

Ранее Центр имени Гамалеи — разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» — сообщил, что использовать препарат при беременности можно, когда «ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода». Исследования на животных не выявили отрицательного воздействия вакцины на беременность, но препарат запретили использовать в период грудного вскармливания.

В июле Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила рекомендации по вакцинации от коронавируса беременных и кормящих женщин. По мнению ВОЗ, прививки от коронавируса нужно делать в первую очередь беременным женщинам старшего возраста и женщинам с сопутствующими заболеваниями.

Краткосрочные исследования также показали, что вакцинация кормящих матерей не представляет риска для младенцев.

Разработчики «Спутника V» в августе просили минздрав разрешить вакцинацию кормящих женщин, писал «Интекфакс». Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что решение важно не только для матерей, но и грудничков, которые ничем не защищены, «кроме молока матери и антител, которые там плавают».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных