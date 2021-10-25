В Минздраве заявили, что пик заболеваемости COVID-19 еще не пройден

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 53,5 млн россиян, двумя компонентами — около 49,2 млн. Коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 45,7%. С 14 октября суточный прирост заболеваемости коронавирусом превышает 30 000. 23 октября был зарегистрирован максимум — 37 678 случаев заражения за сутки. За последние сутки в России выявили 37 930 случаев заражения коронавирусом — это рекордный показатель за всю пандемию. Рекорд по смертности был поставлен 23 октября, когда от ковида за сутки умерли 1075 человек.