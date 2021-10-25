В Минздраве заявили, что пик заболеваемости COVID-19 еще не пройден
Пик осенней волны коронавируса в России еще не достигнут, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова. Ученый отметил, что распространение коронавируса в России будет зависеть от соблюдения противоэпидемических мер в регионах и темпов вакцинации.
«В настоящее время нет оснований считать, что уровень заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации достиг пика», — сказал Чуланов. Ученый отметил, что распространение коронавируса в России будет зависеть от соблюдения противоэпидемических мер в регионах и темпов вакцинации.
Высокую смертность от коронавируса Чуланов связал с распространением дельта-штамма коронавируса. По его словам, для пациентов, инфицированных вариантом «дельта», риск госпитализации увеличивается на 108%, риск поступления в отделение реанимации и интенсивной терапии — на 234%, а риск смерти — на 132%. По мнению Чуланова, главный фактор роста заболеваемости в России — недостижение уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 53,5 млн россиян, двумя компонентами — около 49,2 млн. Коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 45,7%. С 14 октября суточный прирост заболеваемости коронавирусом превышает 30 000. 23 октября был зарегистрирован максимум — 37 678 случаев заражения за сутки. За последние сутки в России выявили 37 930 случаев заражения коронавирусом — это рекордный показатель за всю пандемию. Рекорд по смертности был поставлен 23 октября, когда от ковида за сутки умерли 1075 человек.
Собянин, оценивая достижение пиковых значений по заболеваемости COVID-19, говорил, что исторического максимума показатель достигнет «скоро». Ситуация с коронавирусом в Москве, по его словам, развивается по худшему сценарию.