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В Минздраве заявили, что пик заболеваемости COVID-19 еще не пройден

Ведомости

Пик осенней волны коронавируса в России еще не достигнут, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главного внештатного инфекциониста Минздрава Владимира Чуланова. Ученый отметил, что распространение коронавируса в России будет зависеть от соблюдения противоэпидемических мер в регионах и темпов вакцинации.

«В настоящее время нет оснований считать, что уровень заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации достиг пика», — сказал Чуланов. Ученый отметил, что распространение коронавируса в России будет зависеть от соблюдения противоэпидемических мер в регионах и темпов вакцинации.

Высокую смертность от коронавируса Чуланов связал с распространением дельта-штамма коронавируса. По его словам, для пациентов, инфицированных вариантом «дельта», риск госпитализации увеличивается на 108%, риск поступления в отделение реанимации и интенсивной терапии — на 234%, а риск смерти — на 132%. По мнению Чуланова, главный фактор роста заболеваемости в России — недостижение уровня коллективного иммунитета к коронавирусу в 80%. 

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 53,5 млн россиян, двумя компонентами — около 49,2 млн. Коллективный иммунитет к коронавирусу составляет 45,7%. С 14 октября суточный прирост заболеваемости коронавирусом превышает 30 000. 23 октября был зарегистрирован максимум — 37 678 случаев заражения за сутки. За последние сутки в России выявили 37 930 случаев заражения коронавирусом — это рекордный показатель за всю пандемию. Рекорд по смертности был поставлен 23 октября, когда от ковида за сутки умерли 1075 человек.

Собянин, оценивая достижение пиковых значений по заболеваемости COVID-19, говорил, что исторического максимума показатель достигнет «скоро». Ситуация с коронавирусом в Москве, по его словам, развивается по худшему сценарию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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