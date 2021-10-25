Суд арестовал подозреваемых в попытке кражи денег у осужденной за шпионаж Цуркан

Один из адвокатов Цуркан — Евгений Смирнов — рассказал, что злоумышленники не знали, что деньги на счету Цуркан заблокированы. По данным «Коммерсанта», на стадии предварительного следствия против бывшего топ-менеджера стало известно, что на ее счету во Всероссийском банке развития регионов (ВБРР) хранится более 1 млрд руб. Однако впоследствии суд обратил 656 млн руб. в доход государства. После завершения всех процедур и изъятия у Цуркан наличных денег остаток средств должны были разблокировать, но этого до сих пор не произошло, поскольку исполнительный лист только поступил судебным приставам.