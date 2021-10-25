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Суд арестовал подозреваемых в попытке кражи денег у осужденной за шпионаж Цуркан

Ведомости

Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на два месяца Александра Помелова и Николая Миколенко по обвинению в покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они пытались по поддельной доверенности снять деньги со счета бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан, осужденной на 15 лет колонии общего режима за шпионаж в пользу Молдавии, сообщает «Коммерсантъ».

Один из адвокатов Цуркан — Евгений Смирнов — рассказал, что злоумышленники не знали, что деньги на счету Цуркан заблокированы. По данным «Коммерсанта», на стадии предварительного следствия против бывшего топ-менеджера стало известно, что на ее счету во Всероссийском банке развития регионов (ВБРР) хранится более 1 млрд руб. Однако впоследствии суд обратил 656 млн руб. в доход государства. После завершения всех процедур и изъятия у Цуркан наличных денег остаток средств должны были разблокировать, но этого до сих пор не произошло, поскольку исполнительный лист только поступил судебным приставам.

Мошенники пришли с поддельной доверенностью в офис ВБРР на Сущевском Валу в Москве с целью снять средства. По мнению Службы экономической безопасности ФСБ и полиции, они намеренно сделали это после начала этапирования Цуркан в колонию, когда у нее нет возможности общаться с адвокатами и родными. Однако преступники не знали, что бывший топ-менеджер обслуживалась в другом отделении ВБРР — предназначенном отдельно для VIP-клиентов.

Теперь полиция устанавливает организаторов преступления и выясняет, причастны ли они к другим подобным деяниям. Адвокат Помелова Сергей Сенько заявил, что его доверителя «использовали втемную»: ему дали задание прийти в банк и перевести средства, а о преступных намерениях «третьих лиц» он не знал. Сенько заявил о намерении обжаловать решение суда.

Следователю придется допросить Цуркан и признать ее потерпевшей в деле о покушении на мошенничество, заявила ее адвокат Анна Ставицкая. Вероятно, это произойдет после этапирования бизнесвумен в колонию. 

Мосгорсуд приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима за шпионаж 29 декабря 2020 г. По версии следствия, бывший топ-менеджер была завербована в 2004 г. и впоследствии передала Молдавии проект документа, описывающий «отдельные аспекты действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». Женщину арестовали в июне 2018 г. после почти трех лет оперативной разработки.

Сама Цуркан вину не признала и назвала преследование попыткой сместить ее с должности. Адвокаты обжаловали решение Мосгорсуда, однако 14 октября этого года Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор бывшему топ-менеджеру «Интер РАО». 

Ранее по теме: Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан к 15 годам колонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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