Верховный суд отклонил жалобу на приговор осужденной за шпионаж Цуркан
«Суд отклонил жалобу защиты, признал приговор законным и обоснованным», — рассказала Ставицкая.
По данным следствия, в 2004 г. Цуркан завербовала разведка Молдавии. Топ-менеджер впоследствии передала ей проект документа, описывающий «отдельные аспекты действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». Цуркан арестовали в июне 2018 г. после почти трех лет оперативной разработки.
В январе 2020 г. ее отпустили из СИЗО с запретом пользоваться средствами связи и выходить из дома ночью. Однако 7 февраля 2020 г. решением кассационного суда Цуркан вновь отправили под стражу. В конце декабря 2020 г. ее приговорили к 15 годам заключения в исправительной колонии общего режима по ст. 276 УК РФ (шпионаж).