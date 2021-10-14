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Верховный суд отклонил жалобу на приговор осужденной за шпионаж Цуркан

Ведомости

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, которую приговорили к 15 годам колонии за шпионаж, сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Анну Ставицкую.

«Суд отклонил жалобу защиты, признал приговор законным и обоснованным», — рассказала Ставицкая.

По данным следствия, в 2004 г. Цуркан завербовала разведка Молдавии. Топ-менеджер впоследствии передала ей проект документа, описывающий «отдельные аспекты действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». Цуркан арестовали в июне 2018 г. после почти трех лет оперативной разработки.

В январе 2020 г. ее отпустили из СИЗО с запретом пользоваться средствами связи и выходить из дома ночью. Однако 7 февраля 2020 г. решением кассационного суда Цуркан вновь отправили под стражу. В конце декабря 2020 г. ее приговорили к 15 годам заключения в исправительной колонии общего режима по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

Ранее по теме: Суд приговорил бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Цуркан к 15 годам колонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных