Верховный суд отклонил жалобу на приговор осужденной за шпионаж Цуркан

В январе 2020 г. ее отпустили из СИЗО с запретом пользоваться средствами связи и выходить из дома ночью. Однако 7 февраля 2020 г. решением кассационного суда Цуркан вновь отправили под стражу. В конце декабря 2020 г. ее приговорили к 15 годам заключения в исправительной колонии общего режима по ст. 276 УК РФ (шпионаж).